Manovra | bagarre alla Camera | Fico sospende la seduta

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...

Manovra : bagarre in Aula - seduta sospesa : ANSA, - ROMA, 28 DIC - E' bagarre nell'Aula della Camera prima che inizi l'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. ...

Manovra approda in Aula alla Camera ma è bagarre - seduta sospesa - FOTO : E' bagarre nell'Aula della Camera prima che inizi l'esame della Manovra che ha avuto il via libera della Commissione con l'ok al mandato al relatore . La seduta è stata sospesa, e il presidente ...

La Manovra all'esame della Camera | Bagarre in Aula : seduta sospesa | Live : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

La Manovra all'esame della Camera - Bagarre in Aula : seduta sospesa : Bagarre nell'Aula della Camera prima dell'inizio dell' esame della Manovra . La seduta è stata sospesa e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano , Pd, e un ...

Bagarre alla Camera prima inizio esame Manovra - seduta sospesa : Bagarre nell'Aula della Camera prima dell'inizio dell'esame della Manovra. La seduta è stata sospesa e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano , Pd, e un ...

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...

Manovra oggi in aula. Bagarre col Pd : "Nessuna discussione sugli emendamenti" : Ieri è stata Bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle ...

Manovra : polemiche Tria-Pd - bagarre in Commissione bilancio della Camera : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi «massacrato» dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubbl...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : bagarre nell'Aula del Senato dopo la votazione sul calendario dei lavori. La confusione era tale, con la protesta del Pd, che la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha dovuto sospendere la...

Manovra - sì a notte fonda del Senato alla fiducia - Bagarre in Aula - ira Pd - M5s accusa i tecnici del Mef : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Le correzioni e i ritardi -...

Manovra - il Senato vota la fiducia - Bagarre e risse in Aula - il Pd occupa i banchi del governo : "Il Parlamento - ha detto - è stato offeso dal vostro modo di intendere la politica: per la prima volta si fa una legge di bilancio completamente extra parlamentare". 23 dic 00:25 Al via le ...

Manovra - bagarre in Senato : posta la fiducia. L'opposizione insorge : «Vergogna» : ?ROMA Due fiducie chieste al Senato in un giorno solo, alle 16 e alle 19. Il maxi-emendamento cambiato in corso d?opera anche dopo la «bollinatura» della Ragioneria dello Stato....