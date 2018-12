Manchester United | via Mourinho | il leader è Pogba Il suo discorso alla squadra VIDEO

Manchester United - Rooney perquisito a Old Trafford : la foto diventa virale : Dallo scorso giugno ha inaugurato la sua avventura nella Major League Soccer statunitense, certo è che il nome di Wayne Rooney è impresso nella storia del Manchester United . Tredici le stagioni ...

Manchester di nuovo… United - già cancellata l’era Mourinho : ecco cosa ha fatto Solskjaer per ricompattare il gruppo : Il nuovo allenatore norvegese ha apportato delle modifiche alle abitudini dei calciatori, ottenendo subito i risultati sperati L’arrivo di Solskjaer sembra aver cambiato completamente il volto del Manchester United, capace di ottenere sei punti nelle ultime due gare con Cardiff e Huddersfield. AFP/LaPresse Un successo mai in discussione quello arrivato oggi nel boxing day, su cui c’è anche la firma di Paul Pogba, autore di una ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Premier League : Liverpool - prove di fuga. Manchester City ancora ko - bene lo United : prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Solskjaer - nuovo volto alla squadra : ora il Manchester è davvero 'United' : United: con Solskjaer è già rivoluzione. Dopo la vittoria all'esordio per 5-1 sul campo del Cardiff, il nuovo allenatore dei Red Devils sta progressivamente cambiando il volto della squadra, apparsa ...

Manchester United spietato nei confronti di Mourinho - i tabloid inglesi svelano retroscena clamorosi : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe stato davvero spietato nei confronti di Mourinho dopo il suo licenziamento Un rapporto terminato senza sorrisi, con molta indifferenza e anche un pizzico di rancore. Tra José Mourinho e il Manchester United è finita davvero in un pessimo modo, con un esonero annunciato che non è di certo piaciuto allo Special One. AFP/LaPresse Come se non bastasse, a rendere ancora più furioso il ...

Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield - Premier League 26-12-2018 : Probabili formazioni Manchester United-Huddersfield 26 dicembre: si gioca per la 19 esima giornata della Premier League.Con il nuovo allenatore, ex gloria del club, subentrato al posto di Mourinho, lo United ha subito ripreso a girare. I “Red Devils”, infatti, hanno stracciato il Cardiff nell’ultimo turno di Premier League (5-1 in Galles), e puntano, adesso, a risalire una classifica che li vede sesti a quota 29 punti, già molto staccati, ...

Manchester United - Mourinho cacciato e dimenticato : il suo ufficio ripulito in 5 minuti : José Mourinho a Manchester è ormai solo un ricordo, che lo United sembra voler allontanare il prima possibile. L'Europa League vinta al primo anno, le difficoltà in Premier, i guai con lo spogliatoio ...

Manchester United - i protagonisti del Treble del 1999 tornano in società : L’era post Mourinho si è aperta alla grande per il Manchester United, che ha sconfitto largamente il Cardiff con un netto 1-5. Ovviamente, però, non può bastare una sola partita a risolvere tutti i problemi che i Red Devils si portano appresso da un po’. Secondo il The Sun sir Alex Ferguson, è pronto a tornare a collaborare con il club dopo i problemi di salute: il suo ruolo sarà quello di consulente. Stando al Mirror, non ...

Manchester United - Rooney sul post Mourinho : “L’arrivo di Solskjaer ha dato serenità” : Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United, ha espresso il suo parere sull’arrivo a Old Trafford di Solskjaer, sostituto di Mourinho sulla panchina dei Red Devils. Secondo Rooney, che conosce bene l’ambiente del club tanto da essere ancora in contatto con alcuni vecchi compagni, “per fare bene bisogna che tutti i componenti siano felici”. E aggiunge, in riferimento alla gestione Mourinho: “Credo invece ...

Manchester United - Pogba a sorpresa su Mourinho : Pogba non ha mai avuto un bel rapporto con Mourinho, ma è pur vero che il centrocampista francese è arrivato a Manchester proprio grazie alle pressioni dello Special One, che ha spinto per prelevare il Polpo dalla Juventus per una cifra record. Nonostante i diverbi e le conseguenti panchine, Pogba ha comunque voluto parlare bene del suo ex allenatore al termine della prima partita dell’era Solskjær: “Abbiamo vinto dei trofei ...

Manchester United - Pogba spiazza tutti 'Con Mourinho cresciuto come uomo e calciatore' : Manchester - Paul Pogba spiazza tutti. Additato come uno dei principali oppositori di José Mourinho, il francese spiazza tutti e ringrazia il tecnico portoghese per averlo aiutato a crescere, sia come ...

Manchester United - Solskjaer sulle orme di Sir Alex Ferguson : ecco i 'Fergie Diaries' : Alzi la mano chi avrebbe scommesso sull'incredibile impatto del nuovo Manchester United targato Ole Gunnar Solskjaer . Tre punti e cinque gol segnati in Galles contro il Cardiff , vittoria più che ...