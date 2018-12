Mamma suicida nel Tevere | ecco dove stanno cercando le gemelline scomparse

caffeinamagazine

: Mamma suicida nel Tevere, in quel gesto tutta l’indifferenza della società per le donne - SnoqLodi : Mamma suicida nel Tevere, in quel gesto tutta l’indifferenza della società per le donne -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Roma è ancora sotto choc. È passata una settimana da quando Pina Orlando si è gettate nel. Un malessere troppo difficile da sopportare che ha lasciato alle spalle una famiglia disperata che non si è accorta di quanto fosse grande il suo malessere. Pina Orlando è stata ritrovata. Le sue figlie ancora no. Per giorni i soccorritori hanno percorso tutto il letto del fiume romano nella speranza di trovare i corpicini delle due gemelle di sei mesi (Sara e Benedetta) che si suppone siano state gettate dalla donna nelprima di compiere il gesto estremo.L’ipotesi non è suffragata da prove, dalle riprese non si capisce se la donna le portava in braccio e l’unico testimone dice che nel momento precedente al suicidio Pina non aveva le bambine con se, ma il fatto che le due neonate non si trovino in nessun centro accoglienza e che non siano state ritrovate in nessuno dei cassonetti ...