Lombardia : Bolognini - 7 mln da Ue per ottimizzare gestione ristrutturazioni (2) : (AdnKronos) - Il progetto si svilupperà mediante una piattaforma open source e interoperabile, nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, con un kit di strumenti finalizzati a ottimizzare i processi di decisione e di gestione patrimoniale, per renderli energeticamente più effic

Lombardia : Bolognini - 100mila euro per cani guida a non vendenti : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 100.000 per il 'Servizio cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus' di Limbiate, in provincia di Milano, organizzazione privata senza scopo di lucro che vanta esperienza diretta, continua e specifica maturata sul territorio

Lombardia : Bolognini - 2 mln euro nel biennio contro povertà : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Uno stanziamento aggiuntivo di 400.000 euro per contrastare la povertà, così da arrivare a un totale di 2 milioni per il biennio 2019-2020. Lo ha approvato la Giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bol

Abio : Bolognini - Lombardia conferma impegno a sostegno associazione : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - "Senza realtà come Abio, nata a Milano su appello del dottor Giuseppe Zaffaroni, le cure e le terapie per i bambini nei nostri ospedali non avrebbero gli stessi risultati. Regione Lombardia ne è consapevole e conferma tramite la mia persona oggi il proprio impegno a fia

Lombardia : Bolognini - 4 - 2mln a 17 Comuni e Aler : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, un finanziamento di 4.151.155 di euro (a vAlere sul Por Fse 2014-2020) a copertura degli ultimi 18 progetti, sui 33 approvati il 23 mag

Lombardia : Bolognini - stanziato un altro mln per parchi gioco inclusivi (2) : (AdnKronos) - "L'idea -ricorda Bolognini- è partita da un confronto sul territorio con gli Enti locali e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità onlus. Quello che per un ragazzo potrebbe sembrare un bene superfluo, come una piccola pavimentazione antisdrucciolevole, per un bamb

Lombardia : Bolognini - stanziato un altro mln per parchi gioco inclusivi : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Passano da 1 a 2 i milioni di euro stanziati per la realizzazione dei parchi gioco inclusivi e, contemporaneamente dunque, raddoppiano quelli finanziati che diventano così 83. Questo il contenuto di una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su propo

Lombardia : Bolognini - 3 - 2 mln euro per 77 progetti volontariato : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - La Regione Lombardia finanzierà con 3,2 milioni di euro 77 realtà del terzo settore che hanno presentato progetti a favore dell'inclusione sociale, della legalità e di contrasto alla violenza e alle fragilità, sotto forma di rete con almeno 4 partner. Lo fa sapere l'ass