Lombardia | 750 mln per la ricerca con piano strategico triennale 3

Lombardia : 750 mln per la ricerca con piano strategico triennale (2) : (AdnKronos) - La crescita dell'innovazione, nonostante il calo degli investimenti in venture capital e private equity, è confermata dai dati sulla startup che, in base a dati del ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, continuano a crescere nel 2018, segno di un mercato ancora non saturo.