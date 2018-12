LIVE Slalom gigante Semmering 2018 | diretta classifica tempo reale sci alpino femminile

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : inizia lo slalom di Campiglio - poi Dorothea Wierer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, sabato 22 dicembre, il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza da top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : prima manche in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Il grande favorito non può che essere l’austriaco, reduce dal trionfo a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : buona Costazza in slalom - in gara Moioli e Visintin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, sabato 22 dicembre, il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher pronto al riscatto - Matt e Kristoffersen provano il colpo : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima manche ha visto la riscossa di Marcel Hirscher dopo la opaca prova di ieri nel gigante. Il campione austriaco ha chiuso con il tempo di 56.52, staccando Michael Matt di 52 centesimi e Henrik Kristoffersen di 59. Quarta posizione per Felix Neureuther a 78, quinta per Ramon Zenhausern a 83, sesta per Andre ...

LIVE Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 in DIRETTA : prima manche - Hirscher nettamente al comando. Moelgg tredicesimo - uscito Gross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Saalbach, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per Marcel Hirscher, solamente sesto nel gigante di ieri. Il campione austriaco ha mancato clamorosamente il podio, ma oggi tra i rapid gates vuole tornare immediatamente sul gradino più alto. E’ ovviamente lui il grande favorito, avendo anche vinto a Levi in quello che ...

