L’Italia è davvero uno Stato laico? Chiedetelo a Parlamento e tv

ilfattoquotidiano

: Le classifiche, impietose, ci dipingono come uno dei Paesi più ignoranti d’Europa. E noi stessi ci siamo abituati a… - Linkiesta : Le classifiche, impietose, ci dipingono come uno dei Paesi più ignoranti d’Europa. E noi stessi ci siamo abituati a… - SkyTG24 : Se l’Italia uscisse dalla Ue le cose andrebbero meglio? No 81,9%, Sì 18,1% Fonte @AgenziaQuorum/@you_trend per… - anny_mas66 : RT @RobertoFioreFN: #Trump ritira le truppe USA dalla #Siria e presto anche dall'Afghanistan, il lungo, interminabile secondo dopoguerra st… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Da una dozzina di anni Enzo Marzo, giornalista e presidente della fondazione Critica Liberale, realizza un rapporto annuale sulla secolarizzazione della società italiana di cui dobbiamo essergli grati, perché è la sola fonte di notizie attendibili su come cambianel rapporto fra credenti e non credenti. Dai dati del Rapporto – sostanzialmente ignorato dalla stampa – risulta chiaramente che non c’ènessun “effetto Bergoglio” per frenare il processo di secolarizzazione: i dati che seguono sono disomogenei per anni di riferimento, perché sui diversi argomenti i rilevamenti non sono sempre relativi agli stessi anni. Le tendenze, comunque, sono chiare e clamorose.Lo si desume in primo luogo dal calo dei matrimoni concordatari: se nel 1994 superavano l’80% del totale (235mila su 291mila), nel 2014 si attestano al 56,9% (108mila su un totale di 189mila), con un ...