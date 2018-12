L’ira contro l’aumento |  il volontariato pensa  di scendere in piazza

Manovra - la Lega vuole la Tari in bolletta contro gli evasori. L’ira dei consumatori : Spunta l'ipotesi della Tari in bolletta: un emendamento della Lega colLegato alla Manovra, che dovrà essere discussa in commissione Bilancio in Senato, e che propone di inserire il pagamento della tassa sui rifiuti nella bolletta elettrica, come già avviene con il canone Tv.Continua a leggere