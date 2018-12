L' innalzamento del livello dei mari non è uguale dappertutto

innalzamento del livello degli oceani : a rischio il 60% delle spiagge del Giappone : Un team di scienziati dell’Istituto nazionale per gli studi dell’Ambiente, e altre 27 associazioni del settore, ha analizzato i rapporti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite a partire dal 2014, scoprendo che a causa dell’Innalzamento del livello del mare provocato dal riscaldamento globale, entro la fine del secolo fino al 60% delle spiagge in Giappone potrebbe sparire. Se le temperature dovessero aumentare di circa ...

Bce - fine del Qe da gennaio. Draghi : "Reinvestiremo oltre l'innalzamento dei tassi" : MILANO - Nessuna sorpresa da Francoforte. La Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui ...

innalzamento del livello del mare - progetto SAVEMEDCOASTS : ecco la mappa con le aree a rischio : Si è svolta, presso la sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la conferenza finale del progetto SAVEMEDCOASTS – “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione Europea (DG-ECHO) per il 2017-2018. All’appuntamento, importante occasione ...

Cambiamenti climatici e innalzamento del livello del mare : 163 aree del Mediterraneo a rischio inondazioni : Oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospita la Conferenza Finale del Progetto SAVEMEDCOASTS “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione europea (DG-ECHO) per il 2017-2018. Il progetto nasce dall’esigenza di preparare le popolazioni che ...

Lo scioglimento dei ghiacci potrebbe frenare l'innalzamento delle temperature : Uno dei problemi maggiori causati dall'innalzamento della temperatura atmosferica è lo scioglimento dei ghiacciai polari, ma sembra che proprio la fusione del ghiaccio antartico potrebbe instaurare un meccanismo di feedback negativo sull'aumento della temperatura, ritardandone la velocità. Alcune simulazioni scientifiche spiegherebbero come il ghiaccio sciolto influisca sul calore delle masse oceaniche, allontanando di circa 10 anni il ...

[Il punto] Anche l'Ocse boccia l'Italia : è un rischio per l'Europa - l'innalzamento dello spread andrebbe scongiurato : Istat: nel 2018 crescita rivista al ribasso Il rallentamento dell'economia italiana è stato certificato Anche dall'Istat che ha rivisto al ribasso le previsioni per il Pil nel 2018. L'Istituto ...

Mattarella : “In questa epoca sembrano prevalere enfatizzazione delle differenze e innalzamento delle barriere identitarie” : Siamo “in un’epoca nella quale sembrano moltiplicarsi e prevalere artificialmente le tensioni, l’esacerbarsi degli scontri, l’enfatizzazione delle differenze, il miope innalzamento di barriere ideologiche e identitarie” che “presuppongono una contrapposizione permanente” con “l’altro”. Sergio Mattarella, ricordando la figura dell’eroe albanese Giorgio Castriota Skanderbeg che fu un ...

Il lago di Garda in pericolo - preoccupano i detriti e l'innalzamento del livello delle acque : RIVA DEL Garda . Una distesa di acqua marrone, di detriti che galleggiano, tronchi d'albero e fogliame. Tutta la parte settentrionale del lago di Garda è una marea limacciosa , una spettacolo ...

Maltempo Livorno : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali - allagamenti : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali che si spingono all’interno di Livorno, a causa del vento di libeccio e della pressione del mare: si è registrato un innalzamento di circa 60 cm, tale da allagare le cantine. L’aumento del livello dell’acqua è dovuto all’immissione dell’acqua dal porto e dall’impossibilita’ di un pieno sbocco in mare per via delle onde contrarie. L'articolo ...