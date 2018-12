L' indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo | +2 | 98%

Effervescente l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 28% - : Slancio per il comparto tecnologico a Milano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technology avvia a quota 44.936 con un ...

Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 63% - - giornata euforica per Amplifon : Molto positiva la giornata per il comparto sanitario italiano , che sorpassa il comparto sanitario dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 712. ...

In flessione l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 29% - - scambi al ribasso per Exprivia : Giornata in scivolata per il comparto tecnologico a Milano , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 46.

In rosso l'indice delle società immobiliari in Italia - -1 - 02% - - perde molto Gabetti : Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare Italiano , che è peggiore dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE Italia Real Estate REITs ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -2 - 31% - : Andamento depresso per il settore tecnologico in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la ...

Seduta Euforica per l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 17% - : Molto positiva la giornata per il settore tecnologico in Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Technology e che guadagna il 2,17%, dopo la chiusura di ieri a quota 45.

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -4 - 53% - : Andamento depresso per il settore tecnologico in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la ...

L'indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso - -2 - 98% - : Andamento depresso per il settore tecnologico in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha chiuso la ...

Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 50% - : Scambi negativi per il settore tecnologico in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 49.918,76, in diminuzione di ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 76% - - calo per STMicroelectronics : Rosso per il settore tecnologico in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 52.066,02 con una perdita di ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +6 - 45% - : Rally per il settore tecnologico in Italia , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a quota 49.969,56 e sta trattando a 53.018,24, ...

Exploit dell'indice delle società High Tech italiane - +2 - 60% - : Andamento brillante per il FTSE Italia Technology , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Technology . Il settore tecnologico in Italia ha aperto a quota 49.818,45, in ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +0 - 83% - : Andamento tonico per il settore tecnologico in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Technology . L' indice FTSE Italia Technology ha aperto a 48.719,05 con un incremento di 403,...

In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 18% - - in forte calo Intek Group : Giornata in scivolata per il comparto siderurgico in Italia , che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell' indice EURO STOXX . L' indice FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 32.315,...