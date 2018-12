Libretti risparmio al portatore | vanno chiusi entro il 31 dicembre | come fare e sanzioni

leggioggi

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ialdefinitivamente in pensione.comunicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze,lunedì 31tutti ialdipostali e bancari dovranno essereda normative anti-riciclaggio. C’è tempo quindi ancora per poche ore per adeguarsi, pena multe salate.diffuso da un comunicato stampa del Mef di ieri 22 novembre: “il 312018 ial, bancari o postali, ovvero inon nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio”,Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane ...