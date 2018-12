L’ex protagonista di Temptation Island in ospedale | il post commovente

dilei

: A qualche giorno dalla scoperta del tumore, l'ex protagonista di Temptation Island ha rivolto il suo pensiero alla… - Admo_Lombardia : A qualche giorno dalla scoperta del tumore, l'ex protagonista di Temptation Island ha rivolto il suo pensiero alla… - TheSerialist : #YOU è arrivata su @NetflixIT. Online su @VanityFairIt la mia intervista al protagonista @PennBadgley, l’ex Dan Hum… - hugvmeben_3 : RT @Bellacanzoneit: L'ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo ha raccontato di avere un tumore al cervello ?? https://t.co… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per Francesco Chiofalo, l’exdiche ha confessato di avere il cancro.Il 29enne poco prima di Natale aveva svelato in un video su Instagram di aver ricevuto una terribile diagnosi. Dopo un piccolo incidente il personal trainer romano era stato trasportato inper alcuni accertamenti e qui, grazie ad una TAC, i medici avevano scoperto l’esistenza di un tumore al cervello.“Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni – aveva raccontato su Instagram -. Dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo”. Ora che le festività sono terminate, Francesco Chiofalo si prepara ad affrontare la prova più difficile della sua vita: un intervento per rimuovere il tumore al cervello.Si tratta di ...