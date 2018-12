L' eterno legame di Roma con la moda contemporanea

gqitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il prossimo 8 gennaio, dopo Parigi, New York e Los Angeles, Moschino sfilerà per la prima volta a. In concomitanza di Pitti Uomo, infatti, la maison milanese diretta da Jeremy Scott presenterà all'interno degli studios di Cinecittà il suo uomo autunno inverno 2019/20. Una collezione che preannuncia l'omaggio alla secolare storiana entro cui si troverà a sfilare, con un occhio di riguardo per i personaggi del cinema di Fellini usciti da titoli indimenticabili come, La Dolce Vita e 8 1/2.LadellaGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesInutile dire che Moschino è solo l'ultima delle grandi maison dia voler puntare i riflettori sulla città eterna; per molti ferma nel tempo alle glorie di Via Veneto negli anni ...