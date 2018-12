L' ernia del disco è l' effetto diretto dello sforzo di fare qualcosa per risollevare

Isernia. Natale : gli auguri del sindaco Giacomo d’Apollonio : Ecco la nota del primo cittadino giunta in redazione. “Carissimi concittadini, il Natale, la festa più attesa dell’anno, rappresenta un

Isernia - scende dal bus e non trova la borsa con i regali di Natale : appello della viaggiatrice : La donna era a bordo di un pullman della Flixbus e quando è arrivata a destinazione si è accorta che erano spariti gli acquisti fatti a San Marino: "E' possibile che una delle otto persone che si sono ...

Emmetti Isernia : domenica scontro al vertice per l'ultima partita del girone d'andata : ...nel palazzetto comunale di Agnone Isernia.Quando si parla di pallavolo e ci si riferisce ad Isernia ed ad Agnone si parla delle due città che hanno portato il Molise fin alla serie A di questo sport, ...

Isernia - monito del Comune : manifestazioni a rischio oltre la capienza massima : STRETTA SULLA SICUREZZA/ L'assessore Kniahynicki: l'auditorium ha 700 posti disponibili, in nessun caso può essere registrata una presenza di spettatori superiore. Previsti controlli delle forze dell'...

Celebrata a Isernia la 68ma Giornata regionale del Ringraziamento della Coldiretti Molise : ... come ha sottolineato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, che ha anche rimarcato l'importanza dell'agricoltura per l'economia della regione e dell'agricoltore quale "...

La Sutor si rialza e impone la legge della Bombonera : battuta Isernia - ma che fatica! : Torna alla vittoria la Sutor Montegranaro che, dopo il ko esterno di domenica scorsa ad Osimo, regola alla Bombonera il fanalino di coda del torneo, la Globo Isernia, centrando così il sesto successo ...

ernia del disco - alleviare i dolori e curare la patologia : cinque rimedi : L'Ernia del disco è una patologia causata da uno spostamento del disco intervertebrale che provoca un'irritazione dei nervi vicini con la conseguente comparsa di mal di schiena e sciatalgia. Le cause più comuni sono l'età, il peso eccessivo ed anche il fumo. Grazie ad alcuni rimedi, oltre ad i farmaci ed all'intervento chirurgico, che i medici consigliano nelle situazioni particolarmente gravi, è possibile curare l'Ernia del disco.

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico romano Alessandro Napoli conquista il 104° meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...

Isernia - 120 milioni di euro per le opere pubbliche : c'è la delibera di giunta : Lo schema triennale degli interventi dovrà ora essere approvato dal Consiglio. In previsione lavori di edilizia scolastica, la piscina comunale, il project financing del cimitero Isernia. La giunta ...

A Isernia la presentazione del libro 'Gli italiani - l'Europa e la crisi' : L'autore è del volume è Fabio Serricchio, ricercatore e docente di Scienza Politica presso l'Università degli Studi del Molise. Dopo i saluti di Gianmaria Palmieri, Magnifico Rettore, Università del ...

Isernia - incidente in centro nei pressi dell'auditorium : donna investita : L'episodio nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto intervenuti polizia e sanitari del 118. La signora è rimasta ferita in maniera non grave Isernia. incidente in pieno centro a Isernia nel tardo ...

Isernia - accusa un malore in auto e finisce contro un palo della luce : Grande spavento per un automobilista pentro colpito da malessere mentre era alla guida. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco Isernia. Ha accusato ...

Isernia. Bilancio dell'attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro : ... le attività condotte hanno visto i militari dell'Arma impegnati a contrastare, a trecentosessanta gradi, ogni tipologia di violazione e reato legato al mondo del Lavoro. 52 sono state le ispezioni ...