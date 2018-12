L’Eredità | la gaffe madornale della concorrente fa calare il gelo in studio

L’Eredità - Insinna e pubblico increduli per la tremenda gaffe : Clamorosa gaffe a L’Eredità. Ormai è d’abitudine che il quiz pre-serale di Raiuno regali perle al pubblico. Quello che è successo nella puntata di domenica 23 dicembre è stato allucinante. Si parlava di Puglia e a una delle domande il concorrente avrebbe dovuto rispondere “Ostuni”. Ma la sua risposta è stata agghiacciante. Il povero concorrente, che dopo la sua risposta è diventato lo zimbello di tutti (specie dei pugliesi), ora si starà facendo ...

L’Eredità - ennesima esilarante gaffe di una concorrente : neanche Flavio Insinna trattiene le risate : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Spazzola per pulire il parabrezza” chiede Flavio Insinna a una concorrente. Per aiutarla, appare anche la lettera iniziale della parola da indovinare, la “L”. “Tergicristallo” risponde subito la concorrente. In ...

Tremenda gaffe a L’Eredità : il concorrente liceale sbaglia tutti i verbi : Choc a L’Eredità. Quel che è successo nell’ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento. Gabriele, il concorrente, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane liceale, è “caduto” proprio su una argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. I verbi. E pensare che quando sono partite le domande sui verbi, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente Andrea sull’antica città del Mali : Chissà se gli autori de ”L’Eredità’ avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Ultimamente il quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno sta regalando una serie di gaffe da far rabbrividire. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola “locatario” (l’unica lettera mancante era la ‘t’) a quella che parla di “pollice ...

L’Eredità - ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?” : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Equivale a mille metri“, dice Insinna. E il concorrente sicuro risponde “centrimetro”. In studio cala un attimo di silenzio e il conduttore fa finta di non aver sentito. Tra le più recenti gaffe, vale la pena ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico : Ancora imbarazzo a L’Eredità. Da parte di Flavio Insinna, il padrone di casa che di fronte a certe risposte fatica a trattenere il suo stupore e da parte del pubblico a casa, che invece non riesce a non condividere sui social il suo sgomento. Lo abbiamo notato settimane e settimane fa, ormai, che certi concorrenti del quiz show di Raiuno sono decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Qualche esempio? ...

L’Eredità - gaffe sui Promessi Sposi : la risposta assurda della concorrente : Chissà se gli autori del gioco basato sulla lingua e sugli argomenti di cultura generale, avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Stiamo parlando dell’Eredità, quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno che ultimamente sta regalando gaffe, strafalcioni, errori, e scivoloni. Il programma ha infatti registrato una vera e propria impennata di gaffe. Dal concorrente a ...

L’Eredità - incredibile gaffe di Samir al programma di Rai Uno : Non è la prima volta che un concorrente de L"Eredità, lo show di Favio Insinna in onda su Rai Uno, regala una perla di "saggezza" al pubblico in studio. L"emozione può giocare, a volte, brutti scherzi ma la gaffe di Samir, il concorrente in gara, non è passata inosservata. Il tutto è accaduto nella puntata trasmessa ieri, il 6 Novembre."Si cucina sbattendo le uova" chiede Flavio Insinna a Samir. Una domanda molto semplice, banale, che a sua ...

L’Eredità - la tremenda gaffe del concorrente Samir : Choc a L’Eredità. Ogni giorno, possiamo dirlo, ne succede una al quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Chi segue il programma sa che ogni giorno i concorrenti regalano una “perla” al pubblico. Certo, è l’emozione a giocare dei brutti tiri ai concorrenti – un conto è rispondere dal divano di casa, un conto è rispondere dalla televisione – ma a volte succedono cose “turche”. Per esempio vi siete accorti di cosa è successo durante l’ultima ...

“In quale sport è campione Gallinari?” : clamorosa gaffe a ‘L’Eredità’ - la risposta è… sconcertante! [VIDEO] : La concorrente de ‘L’Eredità’ non conosce Danilo Gallinari, la risposta alla domanda sul fenomeno NBA lascia davvero perplessi Non è la prima volta che a ‘L’Eredità‘ un concorrente risponde in maniera del tutto scorretta alle domande del quiz show, ma questa volta la gaffe è clamorosa. Una donna rispondendo al quesito postole “In quale sport è campione Gallinari?“, ha risposto: “nello ...