Leonardo | Dall' Uefa una lettera per Paquetà

Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Higuain? E' della Juve - la conferma dipende dalla Champions' : Il mondo Milan si deve abbracciare veramente intorno a una realtà, la realtà è che il Milan è in difficoltà da tanti anni, non da oggi. Questa difficoltà dev'essere capita, noi dobbiamo capire come ...

Il Milan esce dall'Europa - Leonardo : "Colpa del rumore". Tutte le scuse più assurde : Il Milan ha perso per 3-1 sull'ostico campo dell'Olympiakos ed è così uscito anzitempo e inaspettatamente dall'Europa League. I rossoneri, infatti, hanno chiuso a quota 10 punti come i greci ma complice la differenza reti a sfavore sono rimasti fuori dalla competizione. A fine partita Gattuso se l'è presa con la squadra e con la sua gestione, mentre Leonardo ha cercato di giustificare la sconfitta con le decisioni discutibili dell'arbitro e con ...

Olympiacos-Milan - Leonardo furibondo : “eliminazione condizionata dall’arbitro” : Olympiacos-Milan, Leonardo ha parlato a caldo delle decisioni della terna arbitrale che hanno inciso eccome sulla gara Olympiacos-Milan, Leonardo si è presentato ai microfoni di Skysport subito dopo il termine della partita che ha eliminato i rossoneri dall’Europa League. Il dirigente milanista è parso basito e furioso per quanto accaduto in campo ad Atene: “Siamo fuori dall’Europa League per una serie di errori ...

Leonardo - 'I quadri non si muovono dall'Italia'/ Louvre chiede i dipinti - ma se non si muove la Gioconda... : Il direttore degli Uffizi ha deciso di negare i dipinti di Leonardo da Vinci al museo del Louvre in vista dei 500 anni dalla morte dello scienziato

Leonardo - 300 milioni di finanziamento dalla BEI : Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti , BEI, hanno firmato un contratto di finanziamento per 300 milioni di euro. Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d'investimento previsti ...

Calciomercato Milan - Leonardo prova la mossa a sorpresa : il centrocampista arriva dalla Premier? : La stagione del Milan non ha preso una piega positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ormai gli indisponibili a medio-lungo termine sono diventati molti e Gattuso inizia a far fatica a comporre un undici presentabile da opporre all’avversario di turno. A metà campo sono rimasti solo Kessiè e Bakayoko, in quanto Biglia e Bonaventura rientreranno a 2019 inoltrato e Bertolacci, Mauri e Montolivo non godono di grande fiducia da parte ...

La città si accende con F-light - dall'8 dicembre il Firenze Light Festival ispirato al pensiero di Leonardo da Vinci : L'evento proporrà video-mapping, proiezioni, giochi di luce, installazioni artistiche, attività educative, visite speciali nei musei, spettacoli e incontri culturali. "Anche quest'anno sarà possibile ...

Nuove commesse dalla Cina per Leonardo : Leonardo ha annunciato oggi che il suo distributore elicotteristico cinese Sino-US Intercontinental Helicopter Investment, Sino-US, ha firmato contratti per 15 elicotteri AW139 . Firmato inoltre un ...