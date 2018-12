L' emulazione di PS4 continua a fare progressi

eurogamer

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Chiariamo immediatamente una questione: giocare a Marvel's Spider-Man o a God of War su un PC estremamente potente inserendo mod di varia natura e godendosi un'esperienza di gioco tutto sommato accettabile non è assolutamente alle porte. I passi in avanti nell'della console Sony ci sono ma gli sviluppatori che ci stanno lavorando non sono neanche lontanamente arrivati a quel punto.Quindi cosa sta succedendo nella scena che sta lavorando all'di PS4? Come riportato da PlayStation Lifestyle, gli aggiornamenti interessanti arrivano da Alexandro Sanchez e sono stati inseriti all'interno di un video condiviso soprattutto per altri sviluppatori che potrebbero collaborare per il progresso dell'Sanchez si trova al lavoro sulla risoluzione di alcuni problemi di boot-up e spiega in questo modo l'attuale stato delle cose:Read more…