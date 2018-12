Leggiamo poco e stampiamo troppo

ilgiornale

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Che lo stato di salute del libro e della lettura in Italia non sia buono, diciamo così, lo si intuisce senza bisogno di dati, report, dossier. Che però sono utili per capire quantosia buono. Risposta: molto. Ieri è stato pubblicato il rapporto Istat La produzione e la lettura di libri in Italia da cui si posso trarre cifre interessanti. Tipo: nel 2017 il 41% degli italiani sopra i 6 anni ha letto almeno un libro (23 milioni e mezzo di persone), che vuol dire: il 59% non ne ha letto neppure uno. Beh, però... E non staremo a sottilizzare sul fatto che spesso quell'"uno" sono le ricette di Suor Germana, o l'autobiografia di un calciatore, o di una showgirl, o un giallo da autogrill (ma va bene così). Oppure: che in Italia ci sono 1.459 editori, ma che l'80% dei titoli sul mercato e il 90% delle copie stampate escono dai grandi editori, cioè il 15% degli "operatori attivi nel ...