Legge 104 | tutte le agevolazioni e chi può richiederle

Legge 104 : esenzione canone Rai per disabilità - cosa cambia dal 2019 : Tra le novità attese nella prossima Manovra 2019 potrebbe essercene una diretta alle persone disabili, incluse quelle con Legge 104: l’esenzione del canone Rai per disabilità. È quanto previsto da un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalle senatrici del Movimento 5 Stelle – Laura Granato e Agnese Gallicchio – in Commissione Bilancio del Senato. Una commissione impegnata in queste ore nell’esame del testo, anche se le ...

Legge 104 - rimborso retroattivo bollo auto : è possibile ottenerlo? : Mettiamo il caso che si sia avviata la procedura di riconoscimento Legge 104, e questa arrivi più tardi del previsto, magari a seguito di procedura di ricorso o ritardi nell’esame della domanda. In sostanza si paga il bollo auto, ma si è ancora in attesa del verbale di Legge 104. Una volta ottenuto, si può chiedere il rimborso retroattivo del bollo auto pagato? Vediamo, dopo aver approfondito a chi spetta l’esenzione del bollo, se la risposta a ...

Esenzione ticket sanitario per Legge 104 : quali prestazioni e come chiederla : Essere titolari della Legge 104 significa poter ottenere tutta una serie di benefici, per sé e per i propri familiari disabili, tra cui proprio l’Esenzione ticket sanitario. È conosciuta ormai con questo nome e a volte si dà per scontato che tutti siano consapevoli di cosa sia di cosa comporti. Ma non sempre è così. Prima di scendere in dettaglio anticipiamo che la Legge 104 è un provvedimento legislativo introdotto in Italia nel 1992, per ...

Legge 104 - gli abusi sui permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della Legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere

Bonus Inps 1000 euro & Legge 104 : chi ne può beneficiare : Il Bonus Inps 1000 euro o Bonus Legge 104 rappresenta un’opportunità ‘economica’ per tutti i dipendenti pubblici e anche per i pensionati. Ideato dall’Istituto di Previdenza Nazionale, questo Bonus è rivolto prevalentemente a questa tipologia di assistiti che abbiano un parente nel proprio ambito familiare non autosufficiente o disabile. Bonus Legge 104: quali i requisiti per ottenerlo e chi ne può beneficiare Chiamato anche Bonus Legge ...

Legge 104 - bonus - detrazioni e contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Permessi Legge 104 : chi può chiederli oltre ai familiari : La principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap è la rinomata Legge 104 del 1992 (così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal D.Lgs. 119/2011). L’art. 33 della predetta Legge stabilisce determinate agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap, consistenti in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi ...

Legge 104 e quota 100 - proposta dei sindacati per includere i cargiver : La Legge 104 consente a tutti coloro che assistono un familiare affetto da gravi disabilita' di usufruire di alcune agevolazioni, ma l’introduzione della quota 100, inclusa nella manovra [VIDEO] appena approvata dal Governo, non prevede nessuna possibilita' di una pensione anticipata per la categoria dei caregiver. Per cercare di colmare questa lacuna si sono mossi i sindacati Cgil, Cisl e Uil con una proposta che potrebbe garantire a chi ...

La Legge 104 dà diritto a un bonus energia per disagio fisico : La legge 104 nasce come supporto per le persone handicappate e per i loro familiari. Un aiuto concreto fatto non solo di permessi da lavoro, riduzione del bollo auto e delle tante agevolazioni fiscali compresa l’Iva al 4% e le detrazioni al 19%, ma anche di altri privilegi. Non tutti (forse) sanno che si può richiedere anche un bonus sulla bolletta dell’energia elettrica per disagio fisico, questo per ridurre l’oneroso costo della bolletta ...

BONUS Legge 104/ Inps - attesa per nuovo bando con agevolazioni fino a 1.050 euro Home Care Premium : BONUS LEGGE 104 anche da parte dell'Inps per quanto riguarda dipendenti e pensionati pubblici e i loro famigliari non autosufficienti. fino a 1.050 euro al mese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Permessi Legge 104 e per matrimonio : la normativa : Continua la nostra esposizione sulla normativa riguardante i Permessi del personale docente e ATA della scuola e oggi ci occupiamo dei Permessi per la legge 104 e quelli per matrimonio. L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al ...

Foligno : con la Legge 104 doveva accudire la nonna - invece era in vacanza a Bangkok : Di come la legge 104 della nostra Repubblica italiana, introdotta per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, venga spesso utilizzata in maniera non del tutto adeguata si sa da tempo. Ma quanto accaduto [VIDEO] a Foligno, comune in provincia di Perugia, nei giorni scorsi ha davvero dell'incredibile, perché un uomo di trent’anni, operaio originario di Spoleto, approfittava dei permessi della ...