Le vite sospese degli sfollati “Dormiamo in auto per paura” 

Scomparsi - Pietro Orlandi in piazza con l’associazione Penelope : “Siamo un popolo di vite sospese” : Il fratello di Emanuela Orlandi è sceso in piazza con i volontari dell'associazione Penelope, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse: "Vorrei che non restassimo un popolo di vite sospese". Il sit è stato organizzato dal presidente di Penelope, Antonio La Scala, per ribadire la centralità delle indagini nei casi di scomparsa.Continua a leggere