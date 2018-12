Le foto spaziali più belle e suggestive del 2018

wired

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Eclissi totale di super LunaUn tuffo nella Grande macchia rossa La Tesla di Space XL'asteroide BennuLa nascita di un pianetaLa furia di Florence LepiùdelI vortici di GioveL'isola di GiavaI colori dell'AlaskaIl lancio del FalconUn saluto dal SoleDalla Iss all'AfricaBuchi neri come fontaneLa danza dell'auroraDal recente arrivo sull’asteroide Bennu, al primo selfie di Insight su Marte, passando per il Sole a bordo del Parker Solar Probe alle tempeste di Giove viste con gli occhi di Juno, fino ad arrivare alla Tesla di SpaceX. Ovviamente non dimenticandoci della Stazione spaziale internazionale, degli sciami meteorici, della cometa di Natale e delle eclissi. Sono questi alcuni degli eventiche hanno scandito questo. E giunti ormai quasi alla fine di quest’anno, eccovi una raccolta dellepiùarrivate dai ...