Le cose più strane che sono successe quest anno | in Italia e nel mondo

Spezia e Palermo con il diesel : nei secondi tempi le cose più belle : La Spezia - Spezia-Palermo vedrà di fronte le due squadre che guadagnano più punti nella seconda frazione di gioco, rispetto ai rispettivi risultati dei primi tempi. Sono 7 i punti guadagnati dagli "...

Milan - Higuain : 'Devo stare più tranquillo. Le voci sul futuro? Da tredici anni sento le stesse cose...' : Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Milan: 'Speriamo in una partita importante, il calcio è questo. Facendo una bella partita si può tornare in una bella posizione, speriamo. I gol sono quello che devo fare, per ...

I siti porno conoscono più cose di te di quante ne sappia Netflix : No, la più ampia mole di dati sui gusti degli utenti di Internet non proviene dai giganti dello streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Arriva dal porno. Come spiega un’indagine di Quartz, i siti porno seguono ogni mossa dell’utente: quali contenuti sceglie, in quali momenti mette in pausa, quali ripete. Ed estrapolando questi dati a un livello più profondo rispetto ad altri servizi di streaming, molti siti porno sono in grado di offrire ...

8 cose interessanti sull’albero di Natale : le origini - la storia e molto altro sul simbolo della festività più attesa dell’anno : Considerato un must dalla stragrande maggioranza delle persone che festeggiano il Natale e che ogni anno scartano i regali insieme alle persone care, la storia dell’albero di Natale risale molto probabilmente ad almeno due millenni fa. “I cristiani non sono stati i primi ad adorare e decorare gli alberi di Natale. La tradizione è iniziata oltre 2.000 anni fa quando i pagani adoravano gli alberi sempreverdi come simbolo di fertilità”, ha spiegato ...

Il caffè potrebbe diventare presto una bevanda obsoleta - a vantaggio di cose più rilassanti : ...società di consulenza finanziaria RBC pubblicato ieri da Business Insider spiega in che modo entro il 2025 robot e intelligenza artificiale ridurranno al minimo il numero di lavori legati al mondo ...

"Oggi viaggio per l’Italia e vedo che assomiglia sempre di più al Cile - nelle cose peggiori del Cile” : Il suo giudizio politico sull'Italia di oggi Nanni Moretti lo affida all'esule Cileno che chiude il documentario "Santiago, Italia" : "Sono arrivato in un Paese che era molto simile a quello che sognava Allende in quel momento lì. Oggi viaggio per l'Italia e vedo che l'Italia assomiglia sempre di più al Cile, nelle cose peggiori del Cile". Ci si chiedeva perché dopo un lungo silenzio il più politico dei nostri registi ...

Antonella Clerici : "La morte di Frizzi mi ha cambiato la vita : non bisognava più perdere tempo in cose futili” : "Tu pensi che questo lavoro ti renda immune da tante cose, poi scopri le fragilità della vita. Era arrivato il momento di chiudere una porta per dedicarmi di più ai miei affetti. L'ho capito dopo la morte di Fabrizio Frizzi". Ospite a Domenica In, Antonella Clerici si è commossa ricordando il collega scomparso e parlando dell'aborto subito, prima di dar alla luce la figlia Maelle. La conduttrice era particolarmente legata a ...

«Apple ci spenna» le 8 cose di Apple che più fanno arrabbiare gli utenti - : ... questo è senz'altro risultato vero per gli utenti Apple che hanno acquistato i MacBook Pro che già dal 2016 offrono solo porte USB-C in un mondo allora praticamente dominato da dispositivi USB A ...

Ronn Moss - 10 anni d'amore con Devin Devasquez : 'è una delle cose più belle che mi siano mai capitate' : Se in televisione è convolato a nozze almeno una trentina di volte, nella vita reale Ronn Moss ha sposato 'soltanto' due donne. Shari Shattuck, sua moglie dal 1990 al 2002, e Devin Devasquez, sposata quasi 10 anni or sono.prosegui la letturaRonn Moss, 10 anni d'amore con Devin Devasquez: 'è una delle cose più belle che mi siano mai capitate' pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 11:33.

Grande Fratello Vip - Barbara D'Urso furiosa : «Queste cose non le voglio più sentire». Frecciatina a Ilary Blasi e Alfonso Signorini? : di Emiliana Costa Barbara D'Urso , Frecciatina al Grande Fratello Vip ? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più ...

Napoli - Callejon : 'Squadra più matura pronta a fare grandi cose' : 'Siamo consapevoli di essere più maturi, poi il mister ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, speriamo domani di poter far bene'. Sono le parole di Josè Callejon alla vigilia del ...

Salvini : sempre per la Tav ma valuteremo... | "Se governassi solo farei cose più velocemente " : Il ministro dell'Interno, a margine dell'assemblea di Confitarma, sottolinea: "Se governassi da solo potrei fare tante cose più velocemente"

La città più verde d’Italia è Mantova - la sorpresa è cosenza. Guarda la mappa interattiva : La città si impone per il secondo anno consecutivo: lo “scudetto” le viene assegnato da Legambiente sulla base dei risultati della 25ª edizione di Ecosistema urbano, una indagine che si basa su 17 parametri (alle voci aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia) e prevede alcuni bonus per le gestioni virtuose in diversi ambiti. Cosenza scala 8 posizioni...

Dieci cose che non sapevate sulla pasta - ecco chi ne mangia di più Dieci cose che non sapevate sulla pasta - ecco chi ne mangia di più - : Non solo l'Italia: il nostro Paese è primo al mondo nella classifica dei consumatori, ma la nostra pasta arriva su tutte le tavole. E la sua "capitale mondiale" quest'anno sarà Dubai, città-mondo ...