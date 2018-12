Le automobili senza chiavi sono facili da rubare e non c’è quasi nulla da fare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Lepiù recenti con sistema di accesso keyless (letteralmente,indubbiamente comode, ci consentono di aprire e chiudere l’auto anche da lontano e ci fanno sentire parte di un futuro tecnologico molto gratificante. Una pubblicità di qualche anno fa mostrava una donna in carriera e sicura di sé aprire l’auto e metterla in motoproblemi mentre un’altra, confusionaria e impacciata, perdeva inutilmente tempo a cercare ledell’auto in mezzo alle mille chincaglierie della sua borsa. La verità delle statistiche però è un’altra: la seconda donna forse ha ancora la sua automobile, la prima magari no. Gliel’hanno rubata, e con moltatà.Questi sistemi in realtà esistono da più di vent’anni. Solo recentemente sidiffusi sul mercato di massa dispositivi che funzionano sulla base di un semplice ponte ...