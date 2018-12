Le 7 migliori invenzioni tech che hanno segnato il 2018

gqitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ogni anno centinaia di nuovi brevetti e dipromettono di cambiare il mondo per renderlo più efficiente, più pulito o semplicemente più tecnologico. Molti di questi esperimenti finiscono in un nulla di fatto, altri diventano un oggetto, ma ci sono alcuneche si trasformano in un must have che va a risolvere un bisogno reale e concreto degli utenti. Come ha riportato il settimanale statunitense Time, vediamo le 7tecnologiche delcheil corso di quest’anno.Le 7tecnologiche più importanti delBose Sleepbuds – gli auricolari che ti aiutano a dormireWebCarry-On Closet – la valigia che si disfa da solaWebSolar Charged Jacket – la giacca che si illumina al buioWebiRobot Roomba i7+ - il robot aspirapolvere che si pulisce da soloWebAira – Occhiali smart per chi è affetto da cecitàWebAcuvue Oasys – le lenti a contatto ...