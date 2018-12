Late Geppi Show | la Cucciari verso la seconda serata di Rai3

davidemaggio

: Geppi Cucciari torna in TV nel 2019: la comica presto in Rai con un suo show - carmenFashionCr : Geppi Cucciari torna in TV nel 2019: la comica presto in Rai con un suo show -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Ogni tentativo è andato puntualmente fallito. L’America e l’Italia sono due realtà molto diverse e strizzare l’occhio alla tv a stelle e strisce non ha mai portato grossa fortuna. Questa volta ad ispirarsi ai talk notturni americani, portati al successo da personaggi del calibro di Jimmy Fallon o Stephen Colbert, arriva. La comica sarda è stata scelta daper un nuovoserale dal titolo; lo riporta Sorrisi.non è nuova a questo genere di intrattenimento; nel 2007, la cagliaritana ha condotto su Sky UnoHour: trasmesso per circa quattro mesi, il programma aveva potuto contare su oltre duecento ospiti e vantava un cast fisso costituito da come Omar Fantini, Federico Basso. Data la cancellazione deldopo una sola stagione,era poi approdata su La7 nel 2009, al fianco di Victoria Cabello, ...