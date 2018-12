La visita di Trump alle truppe in Iraq ha irritato il governo di Baghdad

Ministero esteri Iran critica visita di Donald Trump in Iraq - : Il portavoce del Ministero degli esteri Iraniano Bahram Kasemi ha criticato la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Iraq, definendolo irrispettoso per la sovranità del paese, ...

La notte di Natale visita a sorpresa di Trump e Melania alle truppe in Iraq : Donald Trump vola in Iraq: una visita a sorpresa, la prima nei panni da comandante in capo dell’esercito Usa, per visitare truppe all’estero in zone di combattimento. Il viaggio organizzato in gran segreto arriva nel mezzo dello shutdown e a meno di un settimana dall’annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Siria. Una decisione, legata alla...

Incendi California : 74 morti - oltre mille dispersi. Oggi visita Trump | : Continua ad aggravarsi il bilancio in seguito ai roghi. Il presidente Usa è arrivato nel Golden State: nei giorni scorsi le polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla cattiva gestione dei boschi ...

Nipote di Churchill critica Trump per mancata visita al cimitero militare di Parigi - : Il Nipote dell'ex primo ministro britannico Winston Churchill e membro del parlamento del Regno Unito Nicholas Soames ha criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per essersi rifiutato di ...

Trump in visita alla sinagoga. Proteste : 23.52 Manifestazioni a Pittsburgh contro Donald Trump, giunto in queste ore nella città dopo la sparatoria nella sinagoga. Decine di persone sono in marcia per le strade della città manifestando il proprio dissenso. Secondo quanto riferito dalla Cnn ci sarebbero due cortei in corso, uno intenzionato solo a far sentire la propria voce. L'altro vorrebbe invece creare disagi al presidente.

