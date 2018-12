La Uefa | «Inter-Napoli andava sospesa | non rispettato il protocollo anti-razzismo»

Inter-Napoli - cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’Uefa : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

Inter-Napoli - FIFPro e Uefa in coro : “Non rispettato il protocollo” : A pochi giorni dagli episodi tanto discussi di Inter-Napoli sia l’UEFA che la FIFPro hanno manifestato la loro posizione sulle misure adottate. In merito ai cori rivolti a Koulibaly, infatti, sono state apprezzate le iniziative delle autorità calcistiche italiane: “FIFPro e UEFA condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, dello scorso mercoledì durante la gara di ...

Uefa : 'Non rispettato protocollo anti razzismo - applausi per le sanzioni all'Inter. Ora politica di tolleranza zero' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...

Calcio - il commento della Uefa sui fatti di Inter-Napoli : “Mancato rispetto del protocollo antirazzismo” : La sfida di San Siro tra Inter e Napoli continua a fare discutere per quello che è successo dentro e fuori dal campo. I cori razzisti contro Kalidou Koulibaly sono stati fermamente condannati da più parti in queste ore e anche la Uefa e la FIFPro (la Federazione internazionale dei calciatori professionisti) hanno espresso le loro opinioni su questa vicenda in un comunicato stampa che vi riportiamo integralmente di seguito. “FIFPro e Uefa ...

Milan 76° nel ranking Uefa : Juve 5ª - Inter 55ª : Mettiamola così: ci sono stati anni in cui il Milan occupava la posizione numero 199 del ranking Uefa, come il 1984, e momenti in cui addirittura non figurava tra le prime 200 squadre europee. Come ...

Avversario Inter/ Uefa Europa League - sorteggi : Fenerbahce - Sporting - Shakhtar i rischi nerazzurri : Avversaria Inter, oggi lunedì 17 dicembre 2018 il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League: chi affronterà la formazione di Luciano Spalletti?

Sorteggio Uefa Europa League - 16mi/ Streaming video e diretta tv : le avversarie di Inter - Lazio e Napoli? : diretta Sorteggio sedicesimi Europa League, Streaming video e tv: Inter, Lazio e Napoli attendono di conoscere i loro avversari nel torneo.

Uefa - Inter e Napoli in Europa League : sorride l'Inghilterra che scappa del ranking : E dire che lo scorso ottobre c'era il sorpasso: Spagna sempre prima, sì, ma Italia seconda e Inghilterra terza nel ranking per nazioni. Come non accadeva da tempo e grazie al poker di vittorie di Juve,...

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La Uefa mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...

Uefa Champions League - le probabili formazioni di Inter-Psv - 11-12-2018 : Uefa Champions League, l’analisi e le probabili formazioni di Inter-Psv, martedì 11 dicembre 2018.La gara che vale un bel pezzo di stagione l’Inter la deve affrontare in emergenza, almeno in mezzo al campo. Out dalla lista Mario e Gagliardini, Spalletti ha soltanto due uomini da buttare nella mischia. E l’occhio correrà obbligatoriamente, anche a rischio di cali di concentrazione, al Camp Nou.Noi andiamo a dare ...

Milan - dalla Uefa multa con sconto : un percorso simile all'Inter : Lo spiega nel dettaglio Alessandra Gozzini nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il d.t. Leonardo, 49 anni, col presidente rossonero Paolo Scaroni, 72. LaPresse il caso dell'inter ...

Inter - perché l'infortunio di Nainggolan è una catastrofe : nessuna alternativa per colpa della Uefa : L'Inter non ha tanti problemi , chi lo dice è fesso, , ma uno sì: Nainggolan. Il belga è un problema, ma mica perché beve grappe e spiriti o fuma le sigarette , di questo parleremo più avanti, , ...

Inter - incontro con l’Uefa sul settlement agreement : i possibili sviluppi : Nella giornata di ieri, a Nyon, l’Inter ha incontrato l’Uefa per discutere sulla situazione economica della società nerazzurra e soprattutto sulla possibile uscita dal settlement agreement che limita fortemente i movimenti di Ausilio in sede di mercato. Le sensazioni, dopo un colloquio durato tre ore, sono positive: il bilancio al 30 giugno dell’anno in corso, presentato dal chief financial officer Tim Williams, riporta ...

Inter - incontro positivo con l'Uefa per il Fair Play Finanziario : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club milanese e l'Uefa proseguiranno i loro contatti nei prossimi giorni; mentre prima di Natale o più tardi nei primi giorni del nuovo anno andrà ...