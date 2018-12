La soluzione di Salvini | “le gare a rischio non si giocheranno più in notturna”

Salvini : “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” : "Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole", ha detto il Ministro dell'Interno L'articolo Salvini: “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Decreto sicurezza - il vero problema del nostro tempo è la diseguaglianza sociale. E Salvini non è la soluzione : Sono i più prestigiosi istituti di ricerca a descrivere la condizione nella quale siamo immersi. La stessa, puntualmente fotografata dall’ultimo Rapporto del Censis, quella di una comunità incattivita e paralizzata dalla paura, pronta “a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino”. Siamo incapsulati nella paura, irriducibilmente convinti che nel “diverso” sia nascosto il nemico da ...

Manovra - Salvini : lavoriamo a soluzione di buon senso : Roma, 6 dic., askanews, - 'La Lega lavora per una soluzione di buon senso, dialogo con l'Europa ma senza rinunciare ai nostri impegni a favore degli Italiani'. Lo ha dichiarato il vicepremier leghista ...

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Tria-Dombrovskis : "soluzione al più presto" | Salvini : "Quota 100% resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Governo - Di Maio : Con Salvini troviamo sempre soluzione - rapporto buono : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti - Conte-Di Maio-Salvini : A lavoro su soluzione condivisa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti : Conte-Di Maio-Salvini - al lavoro per una soluzione condivisa e senza polemiche : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L’obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgerà più ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi ...

Rifiuti - Salvini : ''Lunedì a Caserta - troveremo soluzione positiva' : 'Per quello che riguarda i Rifiuti saremo a Caserta lunedì e troveremo sicuramente una soluzione positiva per la salute e l'economia. - aggiunge Salvini-. Ovunque i Rifiuti producono...

Rifiuti - Salvini : lunedì a Caserta - troveremo una soluzione : Milano, askanews, - Per quello che riguarda la questione Rifiuti "saremo a Caserta lunedì e troveremo sicuramente una soluzione positiva per la salute e l'economia". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale della Cna a Milano."Ovunque - ha continuato il leader della Lega - i Rifiuti producono ...

Rifiuti - Salvini : Lunedì a Caserta - troveremo soluzione positiva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini e la soluzione contro le violenze : “radiamo i calciatori che aggrediscono gli arbitri” : Il ministro dell’Interno Salvini ha parlato dell’aggressione subita da un arbitro durante una partita del campionato di Promozione laziale “Ci sono state 45a aggressioni ad arbitri nella passata stagione e la maggior parte commesse da tesserati. Una roba fuori dal mondo. Drammaticamente in 307 casi a commettere violenze sugli arbitri sono stati i calciatori. Per quello che mi riguarda un calciatore che mette le mani ...

Assoluzione Raggi e attacchi alla stampa. Berlusconi 'Clima illiberale'. Salvini 'Sciocchezze da euroburocrati' : ... anche a Roma, in occasione dell'avvio di qualsiasi indagine giudiziaria, vi siete comportati come delle iene feroci calpestando la normale dialettica politica e aggredendo con una violenza inaudita ...

Salvini - assoluzione Raggi una buona notizia - ora siano i cittadini a giudicare : "Una buona notizia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "È giusto - ha aggiunto - che i cittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come ...

Raggi - Salvini : “Assoluzione è buona notizia - la giudicheranno i cittadini. Roma ha problemi evidenti” : L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi “è buona notizia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. “È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i Romani giudicheranno l’amministrazione ...