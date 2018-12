La riduzione delle spese militari è una fake news?

Carige - è in corso l’assemblea dei soci. “Sì” alla riduzione delle riserve | : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’aumento di capitale da 400 milioni di euro

Wsj : Trump valuta la riduzione delle truppe in Afghanistan - : Secondo il giornale americano, dopo l'annuncio sul ritiro dalla Siria il presidente starebbe pensando di ridimensionare le forze nel Paese asiatico

Serie B - il presidente Balata : “Gravina mantenga le promesse - serve riduzione delle squadre” : “Gravina sta facendo ottime cose, ma deve essere coerente con il programma e le promesse di riforma che l’hanno portato all’elezione alla presidenza federale: va effettuata una riduzione delle squadre in Serie B già a partire dalla prossima stagione“. Lo ha detto il presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine dell’assemblea che ha approvato all’unanimità il bilancio del 2018. Il numero uno della ...

Arriva la riduzione delle tasse per i pensionati che si trasferiscono nei piccoli comuni del Sud : Tassazione ridotta, con aliquota fissa al 7%, per i pensionati che decidono di trasferirsi dall'estero ai piccoli comuni - sotto i 20mila abitanti - del Sud Italia: come funziona la norma proposta dal governo che ha l'obiettivo di far trasferire nel Mezzogiorno i cittadini residenti all'estero da almeno cinque anni.Continua a leggere

Reggio Calabria - Caracciolo : 'non arretro di un passo sulla proposta di riduzione delle tariffe del Palloncino' [FOTO e INTERVISTE] : Appare assurdo invece constatare che proprio il Settore Sport in data 13 dicembre 2018 ha in-viato una apposita PEC alle Associazioni sportive con l'allegazione delle fatture inerenti il pa-gamento , ...

Libero Consorzio - Cgil : No al licenziamento - alla riduzione delle scuole e ai doppi turni : Il licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori e la riduzione dei servizi essenziali rischiano di frenare lo sviluppo e far precipitare ulteriormente l'economia'. Tra gli altri provvedimenti il ...

I cambiamenti climatici hanno portato a una grande riduzione delle coltivazioni di Mais : Una delle tante conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta è la forte diminuzione delle coltivazioni di Mais in Italia, arrivate a ridursi del 40% negli ultimi 20 anni. Secondo gli...

Benzina - "Lega boccia riduzione delle accise" : Nel contratto - al punto n°26 dal titolo 'Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro' - è presente inoltre l'intenzione di "razionalizzare l'utilizzo delle ...

Polonia : un piano per la riduzione delle emissioni di CO2 : L'esecutivo della capitale Varsavia prevede col piano di ridurre la dipendenza energetica dal carbone, la quale ammonta attualmente all'80% del fabbisogno energetico di un'economia in robusta ...

Cambiamenti climatici : gravi conseguenze entro il 2100 senza una riduzione importante delle emissioni : Se le emissioni di gas serra non verranno ridotte in modo rilevante, il pianeta potrebbe affrontare da 3 a 6 sconvolgimenti climatici contemporanei entro il 2100: lo ha rilevato una ricerca pubblicata su “Nature Climate Change“. Il team di Camillo Mora dell’Università delle Hawaii ha riesaminato sistematicamente 3.280 articoli, catalogando 467 interazioni tra 10 rischi climatici (come riscaldamento, inondazioni, siccità, ondate ...

Efficacia della medicina alternativa e complementare nella riduzione degli effetti indesiderati delle cure per il cancro : Un gruppo di esperti italiani ha valutato l’Efficacia di soluzioni proprie della medicina alternativa e complementare nel controllo degli effetti indesiderati delle terapie dei tumori. I risultati hanno dimostrato che la cosiddetta “oncologia integrativa” contribuisce a ridurre gli eventi avversi e a migliorare la qualità di vita dei malati. Nel 2013 presso l’Ospedale di Lucca è stata inaugurata una Clinica per la medicina complementare e la ...

Quota 100 : possibili delle modifiche - si ragiona su una riduzione delle finestre : Lo Spread a 320 punti non può essere sostenuto troppo a lungo in quanto crea un problema al sistema bancario, lo sostiene il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea. L' economista, allora, potrebbe dare il via alla rimodulazione della Quota 100 riducendo le finestre trimestrali da 4 a 2 anche se la cosa potrebbe creare disagi per l'uscita degli ...