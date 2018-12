La ricetta del vero amore

La curcuma - antibiotico ma anche “Prozac” naturale : ecco la ricetta di una delle bevande più efficaci da preparare con la spezia : Le proprietà della curcuma e del suo principio attivo, la curcumina, sono ormai conclamate: migliora l’umore, riduce l’ansia, il nervosismo e i sintomi depressivi. Si tratta dunque di una spezia della salute con la quale preparare tisane o bevande adatte ai bambini come il golden milk, con latte e miele, che è un efficace antibiotico naturale contro tosse e raffreddore. Ma non solo, perché la curcuma è anche utile a migliorare la ...

La ricetta originale (e segretissima) dei biscotti allo zenzero della Regina Elisabetta : La Regina Elisabetta è arrivata nella sua residenza di Sandringham dove come ogni anno festeggerà il Natale con la famiglia. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono al lavoro per preparare il dolce preferito da Sua Meaestà. Pur essendo attentissima alla dieta, la sovrana va letteralmente pazza per i biscotti allo zenzero, i dolcetti in perfetto stile british che ...

La ricetta dei biscotti allo zenzero della Regina Elisabetta : Buckingham Palace si prepara come ogni anno a festeggiare il Natale in grande stile. E così le sue cucine, da cui ogni giorno escono le prelibatezze che accarezzano i palati della famiglia reale inglese, sono pronte a sfornare quello che a quanto pare sarebbe il dolce natalizio preferito di Sua Altezza la Regina Elisabetta in Persona: no, nessuna torta complicata, niente abusi di crema o trionfi di cioccolato, bensì i semplicissimi, ...

La ricetta del Sartù di Riso o Timballo di Riso Napoletano : Ricetta del Sartù di Riso o Timballo di Riso Napoletano Il Sartù di Riso è un piatto della tradizione campana ed è un Timballo di Riso ripieno di polpettine, uova sode, piselli e fior di latte. Il Sartù di Riso è una Ricetta ricca e gustosa, perfetta per i pranzi domenicali in famiglia e ottima nelle due versioni bianca e rossa. Quando si pensa ad un Timballo è facile immaginarsi una Ricetta “svuotafrigo”, quelle che nascono per l’esigenza di ...

Costo Pillola del Giorno dopo : quanto costa in farmacia con o senza ricetta? : Molte ragazze sono dubbiose circa il Costo della Pillola del Giorno dopo. Come ben si sa, capita alle volte di dover far ricorso a questo rapido rimedio quando si ha avuto un rapporto sessuale, presunto non protetto. Perciò scopriamo immediatamente quanto costa la Pillola del Giorno dopo, e come e dove acquistarla. Nella circostanza appena descritta, milioni di domande frullano per la testa di ragazze che, tra ansia e preoccupazione, si ...

Panini Fritti : la ricetta della Straordinaria Bontà Napoletana : Panini Fritti: la Ricetta della Straordinaria Bontà Napoletana I Panini Fritti sono una specialità tipica della tradizione Napoletana. A Napoli c’è infatti una vera e propria cultura e tradizione dei Fritti, tra le sue eccellenze possiamo annoverare la pizza fritta, il cuoppo napoletano, le frittatine, i crocchè. È forse il cibo da strada più conosciuto nel mondo. I Panini Fritti: la Ricetta made in Napoli I Panini Fritti vengono realizzati ...

La ricetta dell'Esplanade : pacchetti promozionali e prenotazioni in crescita : Beatrice Taccola, direttrice dell'albergo, è soddisfatta: 'Rispetto al 2017 registriamo un incremento del 7 per cento nei giorni intorno al 31'

Pizza di Gallette o Torta di Gallette : la ricetta dell’Antico Dolce Campano : Pizza di Gallette o Torta di Gallette: la Ricetta dell’Antico Dolce Campano È un Dolce semplicissimo degli anni ‘60, un Dolce Campano che si prepara bagnando i biscotti secchi con un po’ di liquore e farcendo il tutto con della crema pasticcera. In particolare si tratta di un Dolce tipico della cucina povera Salernitana, perchè veniva preparato con le Gallette. Le Gallette a questi tempi erano dei biscotti piuttosto economici (venivano venduti ...

Pasta dei Cornuti : la ricetta del Semplicissimo Primo Napoletano : Pasta dei Cornuti: la Ricetta del Semplicissimo Primo Napoletano La Pasta dei Cornuti, così chiamata a Napoli, altro non è che la comunissima Pasta al burro, uno dei primi piatti più veloci da portare in tavola, che porta via poco tempo ma soprattutto pochissima fatica. Anche se oggi questo piatto è molto apprezzato nonostante la sua semplicità, anticamente per un uomo vedersi servire questa pietanza era una vera e propria offesa. Pasta dei ...