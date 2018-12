La procura di Genova indaga su Booking com

Genova : via alle demolizioni - ma ci sono frizioni fra sindaco e procura : 'Con le indagini in corso, fissare una data certa è un azzardo' la replica del procuratore capo Cozzi al commissario-sindaco Bucci che aveva annunciato il nuovo ponte entro il 2019 -

Ponte Morandi - procuratore di Genova Cozzi : “Inaugurarlo ad aprile-maggio 2020? Altamente improbabile” : Che i tempi per la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi di Genova fossero opinabili era emerso già nelle ore successive alla conferenza stampa in cui il commissario-sindaco Marco Bucci aveva indicato la fine del 2019 come periodo in cui poter almeno vedere la nuova struttura. Ora, però, è il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a frenare sul cronoprogramma annunciato dal primo cittadino del capoluogo ligure. Con ...

Ponte Genova - ok procura per smontaggio : 14.05 La Procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del moncone ovest del Ponte Morandi "in permanenza del sequestro".Non si tratta di un vero e proprio dissequestro: servirà a salvaguardare i reperto smontati che resteranno nell'area per consentore ai tecnici di esaminarli. L'atto consentirà non appena il documento sarà trasmesso alla struttura commissariale di far partire i lavori. Il Ponte Morandi crollò il 14 agosto ...

Mazzucco - petizione alla procura di Genova : fateci vedere il video integrale del crollo del Ponte Morandi - : ... , in Atlantia è rappresentato un grande gruppo del massimo potere finanziario, con società britanniche, francesi e soprattutto statunitensi, incluso il maggior fondo d'investimento al mondo, ...

Crollo del ponte Morandi - la procura di Genova vuole sentire Delrio e Di Pietro : La Procura di Genova ha deciso di sentire gli ex ministri delle Infrastrutture Graziano Delrio e Antonio Di Pietro nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi . Una scelta, scrive il "...

Ponte Morandi - l'ad di Autostrade Giovanni Castellucci in procura a Genova per l'interrogatorio : È arrivato in procura l'amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul Ponte Morandi, crollato il 14 agosto a Genova causando la morte di 43 vittime. Il manager è il sedicesimo, su 21 indagati, a essere sentito dai pubblici ministeri.Le accuse per tutti sono omicidio colposo plurimo aggravato dalla colpa cosciente, disastro colposo, omicidi stradale colposo e attentato alla ...

Il no della procura di Genova a Castellucci : voleva essere interrogato in un luogo protetto : Nessun favoritismo: tutti uguali di fronte alle indagini. Anche i dirigenti di Autostrade. In un’indagine in cui ogni giorno emergono novità che fotografano impietosamente lo stato di degrado, noncuranza del cittadino e corruzione del nostro Paese, suona come una panacea. Alla luce del muro di silenzio eretto dalla concessionaria finora (ricordiamo che tutti i tecnici e dirigenti di Autostrade hanno finora fatto scena muta tranne Mauro Bergamo) ...

Maltempo : la procura di Genova indaga sui danni della mareggiata nel Tigullio : La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sui danni registrati nel Tigullio, soprattutto a Rapallo e Santa Margherita, dopo le mareggiate che si sono abbattute il 29 e 30 ottobre scorsi. La violenza delle onde aveva provocato il crollo della diga del porto di Santa Margherita e distrutto decine di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a Rapallo, finendo spiaggiate. “E’ stata fatta un’attivita’ da parte della ...