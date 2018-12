La musica nel 2018 | quest' anno ci hanno lasciato

I video musicali più visti nel 2018 - su YouTube - : Dall'ultima posizione alla prima, ecco la classifica completa dei video musicali più visti nel mondo durante il 2018. 10. VAINA LOCA - OZUNA feat. MANUEL TURIZO I ritmi reggae saranno una costante ...

Città del Natale - la festa continua. Apre la Game Arena - band musicali nel centro storico : Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all'attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo. E poi si ...

Il Natale di Vasco Rossi alla scuola di musica Massimo Riva - coi giovani studenti nel ricordo del musicista : Anche quest'anno non è mancata la consueta visita di Vasco Rossi alla scuola di musica Massimo Riva a Zocca, voluta proprio dal rocker e dalla famiglia del musicista per tenerne vivo il suo ricordo attraverso l'insegnamento della musica a nuove generazioni. Ormai da anni il Blasco non fa mancare il suo sostegno a Natale o in altre occasioni ai giovani allievi musicisti della scuola modenese, così come non dimentica di visitare i piccoli ...

Un concerto nella mostra : doppio live di musica elettronica in San Francesco a Cuneo : Sabato 22 e domenica 23 dicembre alle 17 , nell'ex Chiesa di San Francesco a Cuneo , via Santa Maria 10, , gli allievi compositori e i docenti del Mets - Scuola di musica elettronica del Conservatorio ...

Mahmood - aria fresca nella musica italiana : Alessandro Mahmoud, più noto con il nome Mahmood, è un sensazionale mix sardo-egiziano classe 1992. Debutta nel 2012 a X Factor. Dopo una tiepida accoglienza continua il suo percorso musicale producendo “Dimentica”. Con questa canzone, una proposta innovativa, approda al Festival di Sanremo tra le “nuove proposte” nel 2016. Si piazza in 4° posizione. Continua il suo percorso un po' in sordina, prediligendo la carriera d’autore. Il 2018 sembra ...

Manuel Agnelli lascia X Factor per tornare alla musica con un tour nei teatri : “Ero diventato grottesco” : Manuel Agnelli lascia X Factor e spiega il perché. Il leader degli Afterhours è pronto a tornare sul palco dopo un'esperienza che mai avrebbe immaginato di compiere ma che ora ha deciso di lasciarsi alle spalle per cominciare qualcosa di completamente nuovo. L'annuncio è arrivato durante una delle ultime puntate dei live, quella nella quale è stata eliminata Martina Attili. E a tutti quelli che sostengono che si sia imborghesito, risponde ...

Manuel Agnelli : "Dopo tre anni di selfie con i bambini sentivo l’esigenza di fare solo ed esclusivamente musica" : "Dopo tre anni di selfie con i bambini sentivo l'esigenza di fare solo ed esclusivamente musica, farla senza una progettualità pesante intorno, suonare senza binari rigidi, con leggerezza e intimità". Manuel Agnelli ha lasciato il ruolo di giudice di X-Factor, per riprendere l'attività musicale dal vivo. In un'intervista al Corriere della Sera ha presentato il suo primo tour da solista: An evening with Manuel Agnelli.Ho ...

Ospitate - Spotify - provocazioni. Nella fabbrica della musica trap : Se il rap italiano domina le classifiche, il merito è anche della trap, una nouvelle vague che ha travolto il mercato discografico. È un mix di rap ed elettronica caratterizzato da melodie ripetitive e ipnotiche. Trap, letteralmente, significa trappola, ed è un termine coniato nei sobborghi di Atlanta per indicare le «trap house», appartamenti in c...

X Factor - Anastasio vince con il suo rap anomalo : nel talent ‘cambia la musica’ ma è tempo di una rinfrescata in giuria : Nell’edizione dei rapper è andata come tutti avevano pronosticato e come inevitabilmente era scritto che andasse. Marco Anastasio vince XFactor 12 con la sua musica disturbatrice (il copyright è di Mara Maionchi). Una ventata di freschezza dopo il successo di Lorenzo Licitra nel 2017. Il cantante-poeta napoletano supera nella sfida finale Naomi, che a dirlo tre settimane fa più di qualcuno si sarebbe fatto due risate. Poi la svolta rap ...

Gospel a Forcella : nel cuore di Napoli la musica che parla al cuore con la Parola di Dio : Sabato 15 dicembre alle ore 19:30 la Chiesa di San Giorgio Martire a Napoli ospiterà "Gospel a Forcella" con l'Euphoria Gospel Choir un coro polifonico che nasce a Napoli nel 2010 sotto la direzione del M° Emanuele Giovanni Aprile. Gli antichi canti degli schiavi afroamericani deportati risuoneranno nel cuore di Partenope.Continua a leggere

Fortnite : ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo : Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del Mondo dei videogame, Cris Velasco, che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3,, per comporre venti minuti di nuova ...

Alfonso Signorini - nuovo professore di Amici 18/ Insegnerà musica ai ragazzi : ecco il suo ruolo nella scuola : Alfonso Signorini è il nuovo professore di Amici 18; il direttore di 'Chi', Insegnerà storia della musica agli allievi della scuola.

Lutto nel mondo della musica : è morto Angelo 'Sigaro' Conti - voce e fondatore della Banda Bassotti : E' Lutto nel mondo della musica e dell'antagonismo. E' morto a 62 anni dopo una breve malattia Angelo 'Sigaro' Conti , componente, voce e fondatore della Banda Bassotti, tra i gruppi più noti della scena Ska-Punk-...

La musica nel 2018 : i gruppi metal e hard rock più ascoltati su Spotify : ... ha fatto registrare buoni numeri nel corso degli ultimi dodici mesi su una delle piattaforme musicali più frequentate al mondo, Spotify. Il sito Theprp.com ha lavorato sui dati grezzi riferiti ...