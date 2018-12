La manovra cambia i Pir e mette a rischio il risparmio delle famiglie

Perché la manovra non può più cambiare di una virgola : Il vincolo sui contenuti è talmente rigido che perfino una marcia indietro parziale sulla norma che aumenta l'Ires per il...

manovra : Di Maio - norma Ires no profit va cambiata in primo provvedimento utile : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile". Lo afferma in una nota il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli". "Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perchè si andrebbe ...

manovra - Di Maio : “L’aumento dell’Ires per gli enti no profit va cambiato - sarà fatto nel primo provvedimento utile” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, che ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in Manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio”, ma si interverrà ...

manovra : famiglia - fisco - imprese - cosa cambia per gli italiani - : La legge di bilancio ha ottenuto la fiducia al Senato. Molte le novità introdotte nel testo che ora deve essere approvato dalla Camera. Dalla web tax ai bonus nido, dalla flat tax ai finanziamenti per ...

E dove sarebbe il 'cambiamento' del Governo nella manovra del popolo? : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati dalle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso che per gli azionisti sarà solo del 30%...

manovra - ecco le misure : dalla famiglia al fisco - cosa cambia per gli italiani : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni , la Manovra approvata dopo una notte di bagarre al Senato con 163 sì, porta con sé novità per famiglie, ...

La manovra del cambiamento si avvicina al traguardo - ecco tutte le novità : Venture Capital Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. Buche Roma L'...

Cosa non cambia rispetto al passato nella manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

manovra - il consenso per il governo non cambia. Il requiem per il M5S può attendere : Mentre talk show, “approfondimenti” serali e pomeridiani (tutti), titoli in prima pagina, commenti e analisi del 90% della stampa nazionale si sono concentrati a dipingere i dioscuri-barbari di governo con “le braghe calate” e “il cappello in mano davanti agli odiosi burocrati di Bruxelles“, a enfatizzare la sciaguratezza della Manovra, a vaticinare l’inesorabile tracollo del M5S divenuto ...

In manovra Iva - condono e quota 100 : ecco cosa cambia : Risparmiatori truffati I risparmiatori truffati e coinvolti nella liquidazione delle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso. Agli azionisti fino ...

manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...