La Manovra all' esame della Camera | Bagarre in Aula | seduta sospesa | Live

Conte : «Non è vero che la Manovra sia stata scritta dall?Ue» Diretta : «Questo non è il governo delle lobby e dei comitati d'affari», ha detto Conte nella tradizionale conferenza di fine anno rivendicando «la natura populista della...

La Manovra all'esame della Camera - Bagarre in Aula : seduta sospesa : Bagarre nell'Aula della Camera prima dell'inizio dell' esame della Manovra . La seduta è stata sospesa e il presidente Roberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano , Pd, e un ...

Manovra in aula alla Camera - ok commissione in notturna nel caos : Roma, 28 dic., askanews, - E' iniziato l'esame in aula alla Camera del testo della Manovra come modificata dal Senato. Nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della ...

Manovra - bagarre alla Camera e insulti tra Pd e M5s. Borghi (Lega) a deputato dem : “Che fa - mette le mani addosso?” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel rispondere alle domande dei deputati della commissione Bilancio, lamenta di essere stato “massacrato”. E il Pd, con Enrico Borghi, inizia a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento. Chiedono di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s, ...

La Manovra arriva in aula alla Camera : Il Pd presenterà il suo ricorso alla Consulta contro la legge di Bilancio. Conferenza stampa anche di +Europa per denunciare le violazioni costituzionali dell’iter legislativo

Manovra in aula alla Camera : Roma, 28 dic., AdnKronos, - Ultimo giro alla Camera perla legge di bilancio. E' iniziata questa mattina in aula la discussione generale sulla Manovra economica, licenziata nella notte dalla ...

Manovra - Tria sbotta contro il Pd : “Mi avete massacrato - ora mi fate parlare”. “A chi lo dice?”. Insulti dalle opposizioni : “Mi avete massacrato per un’ora, potrò pure parlare!”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si scalda rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera. “massacrato a chi? Il ministro è ospite del Parlamento“, ha replicato Enrico Borghi (Pd), richiamato all’ordine dal presidente della Commissione Claudio Borghi. L'articolo Manovra, Tria sbotta contro il Pd: ...

Economia : Pan - Confindustria - a 'Il Sole 24 Ore' - la Manovra taglia ossigeno alle imprese : Roma, 28 dic 09:40 - , Agenzia Nova, - Non possiamo togliere l'ossigeno al Sud proprio quando si cominciava a respirare. Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente... , Res,

Manovra - OK DELLA COMMISSIONE CAMERA/ Ultime notizie - opposizione sul piede di guerra : ricorso alla consulta : MANOVRA alla CAMERA: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

La Manovra arriva in aula alla Camera tra le proteste delle opposizioni : Con la promessa del governo di cambiare le norme che aumentano l'Ires agli enti non profit, nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il ...

Retromarcia del governo sulla tassa ai no profit. Oggi la Manovra alla Camera : La Commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore sulla legge di bilancio. Intanto sull'aumento dell'Ires per gli enti di volontariato il premier Conte rassicura.'è stato un errore, sarà ...

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...