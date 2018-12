huffingtonpost

HuffPostItalia: La lettera a Babbo Natale della figlia di Valentina, morta a Rigopiano.'Consegnala a mamma in cielo'

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "Cara mamma mi manchi tanto, ti voglio bene con tutto il mio cuore, ti penso sempre e so che sei la stella più luminosa che c'è in tutto il cielo. C'è una sorpresa per te, con affetto ti voglio bene". Le feste non sono gioia e felicità per tutti. È il caso di Gaia Matrone, che oggi ha sette anni. Mammaè stata una delle 29 vittime del disastro di, consumatosi quasi due anni fa, il 18 gennaio 2017; il papà Giampaolo, miracolosamente salvato dopo essere stato sepolto per 62 ore nel resort, è rimasto gravemente menomato al braccio destro e alla gamba sinistra."La vita non è facile, devo inghiottire spesso bocconi amari per la tristezza di mia, il suo vivere di ricordimamma che oggi possono essere solo delle foto o dei momenti passati assieme noi tre. Gaia dice sempre che a Gesù serviva ...