La legge del caos di Donald Trump

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. Esultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...

Discesa Bormio 2018 - DELIRIO ITALIA! Dominik Paris doma la Stelvio per la terza volta - 2° Innerhofer - doppietta leggendaria! Estasi azzurra! : Il padrone della Stelvio, l’Imperatore della Discesa di Bormio, il Kaiser della grande Classica della Valtellina: Dominik Paris ha trionfato sulla durissima pista italiana, per la terza volta in carriera ha messo il proprio sigillo in questa località e ha confermato il suo rapporto di amore con una delle piste simbolo del Circo Bianco. L’altoatesino, che a queste latitudini aveva già festeggiato nel 2012 e nel 2017, ha infilato la ...

Gelate dello scorso febbraio - 'Puglia snobbata dalla legge di stabilità' Coldiretti : subito un decreto del governo : Qui ci sono in gioco le sorti di un settore portante per l'economia regionale, che da lustro alla Puglia all'estero, che fende ricca la nostra regione. Chi di dovere deve trovare una soluzione'. ...

Australia - gemelle innamorate dello stesso uomo : 'Vogliamo sposarlo - ma la legge lo vieta' : Capita che due sorelle, o due amiche, s'innamorino dello stesso uomo. Generalmente, però, in questi casi una delle due viene a patti con i suoi sentimenti e "fa un passo indietro". Anna e Lucy DeCinque, gemelle di origine italiana residenti a Perth, in Australia, costituiscono però un'eccezione. Le due donne infatti hanno dichiarato di essere entrambe innamorate dello stesso uomo, il meccanico Ben Byrne, e di essere da tempo fidanzate con lui. ...

“Vogliamo sposarlo ma la legge ce lo vieta” : l’appello delle gemelle innamorate dello stesso uomo : L'appello di Anna e Lucy DeCinque, gemelle australiane di 33 anni, diventate famose dopo aver partecipato ad un reality show in Giappone, innamorate da 6 anni dello stesso uomo: "Vorremmo sposarci con un unico uomo. Lui è d'accordo. Speriamo che la legge cambi".Continua a leggere

Corea del Sud - lo sciopero generale contro la legge sull'orario flessibile del lavoro : Le ragioni per cui l'economia Coreana sta andando così male hanno a che fare con il suo sviluppo storico e la sua posizione periferica nel panorama globale, che ha dovuto giocare di recupero con le ...

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Di Maio e Salvini attesi a Catania e la fine della legge marziale in Ucraina : Seicento sfollati dopo il terremoto dell’altra notte che ha colpito sei paesi etnei. Il sisma di magnitudo 4.8 si è verificato alle 3:19 di mercoledì a una profondità di solo un chilometro. I paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Vener

L’Ucraina ha rimosso la legge marziale imposta il mese scorso dopo il sequestro di tre navi ucraine da parte della Russia : Il governo ucraino ha annunciato la fine della legge marziale che era stata imposta un mese fa in diverse zone del paese, dopo il sequestro di tre navi della marina militare ucraina da parte della Russia nello stretto di Kerc’,

Bruce Springsteen - nuovo album dal vivo : i leggendari concerti del '79 contro il nucleare : ... pubblicati entrambi nel 1980: fu il primo video ufficiale di una performance del Boss, che non era mai andato in TV, allora, nonché la sua prima uscita "politica". I clip di quelle performance ...

Le incognite della legge di bilancio : L’accordo trovato a Bruxelles dà il via libera a una legge di bilancio che dal punto di vista qualitativo non convince. Sia i negoziatori del governo italiano, sia i vertici della...

OSCAR 2018 – La squadra italiana dell’anno è… La top 10 : Italia volley da sogno - basket 3×3 leggendario - Cavalieri delle Acque magici : Il 2018 è stato un anno gradevole per lo sport Italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior squadra Italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, dei nostri migliori 10 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

Sim Serial Number permette di leggere il codice ICCD delle SIM installate sullo smartphone : Sim Serial Number è un'applicazione che permette di leggere il codice ICCID che non risulta più leggibile sulla Sim, o semplicemente per non dover spegnere lo smartphone ed estrarla dal suo alloggiamento. L'interfaccia essenziale offre la possibilità di condividere il numero Seriale con un tocco e dalla versione 1.7 lo strumento supporta anche i dispositivi Dual Sim con Android 5.1 e versioni successive. L'articolo Sim Serial Number permette di ...

I regali di Natale della legge di bilancio : , BBC News, Le dieci storie di scienza "strana" più strane dell'anno, raccolte da Angela Chen: dalla fascinazione degli scarafaggi per le orecchie umane agli ombrelloni che impalano le persone . , ...