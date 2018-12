La Juventus fa sul serio per Ramsey | Paratici vuole il colpo a costo zero

Lo stile Inter e lo stile Juventus a confronto sul razzismo : Tre mesi fa Torniamo indietro di tre mesi esatti. A Torino, il Napoli di Ancelotti perde 3-1 in casa della Juventus. Una sconfitta netta, meritata. Durante la partita si sentono i (soliti) cori di discriminazione territoriale nei confronti della città partenopea. La successiva sentenza del Giudice Sportivo condanna la Juventus a giocare una partita con la Curva Sud dello Stadium chiusa. Sotto, il dispositivo del Giudice Sportivo, tratto dal ...

Lo stile Inter e lo stile Juventus a confronto sul razzismo : Tre mesi fa Torniamo indietro di tre mesi esatti. A Torino, il Napoli di Ancelotti perde 3-1 in casa della Juventus. Una sconfitta netta, meritata. Durante la partita si sentono i (soliti) cori di discriminazione territoriale nei confronti della città partenopea. La successiva sentenza del Giudice Sportivo condanna la Juventus a giocare una partita con la Curva Sud dello Stadium chiusa. Sotto, il dispositivo del Giudice Sportivo, tratto dal ...

Serie C - la nota della Juventus U23 sulla gara con il Pro Piacenza : ALESSANDRIA - Juventus U23 - Pro Piacenza non si è giocata. I rossoneri, infatti, non si sono presentati al Moccagatta per la gara odierna. Gli emiliani, dopo aver fatto lo stesso contro la Pro ...

Juventus - sprint in Borsa tra debutto sul Ftse Mib e rinnovo con Adidas : sprint della Juventus in Borsa, nel giorno del debutto sul Ftse Mib. Da oggi infatti il titolo della società bianconera è entrato, insieme ad Amplifon, nell’indice dei titoli più liquidi e capitalizzati di Piazza Affari, sostituendo Mediaset e Mediolanum. Dopo aver chiuso lo scorso 21 dicembre poco sopra quota 1 euro per azione (1,0500), il titolo […] L'articolo Juventus, sprint in Borsa tra debutto sul Ftse Mib e rinnovo con Adidas è ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : ancora male il Milan - adesso la Juventus! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata del campionato, la Diretta gol live score del Boxing Day. Tutte le partite della 18giornata sono il 26 dicembre.

Risultati Serie A 18ª Giornata - Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l'Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai ...

Risultati Serie A 18ª Giornata – Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l’Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai in vacanza, nemmeno il giorno di Santo Stefano. In pieno stile Premier League, il calcio italiano non si ferma e regala una Giornata di partite emozionanti, dai verdetti per nulla scontati. Apre le danze il Milan che nel lunch match ...

Atalanta-Juventus 2-2 - risultato e diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Juventus 0-0 - risultato e diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Juventus - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA , 3-4-2-1, : Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS , 4-3-1-2, : Szczesny; De ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : Juventus già campione d'inverno - diretta gol live score 18giornata : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata del campionato, la diretta gol live score del Boxing Day. Tutte le partite della 18giornata sono il 26 dicembre.

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Juventus - Paratici : "Ronaldo voleva solo noi"/ "Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions... : Juventus, Fabio Paratici: "Cristiano Ronaldo voleva solo noi. Carlos Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions League...

Non è Cristiano Ronaldo : la verità di Luciano Moggi sul "segreto" della Juventus : E anche sabato "l' uomo ovunque", Mandzukic, ha deciso la partita facendo, tra l' altro, il boia e l' impiccato. È stato nell' occasione un buon difensore, da centrocampista ha interrotto tantissime azioni degli avversari, da attaccante ha sovrastato Santon nell' azione che ha deciso la partita. E l