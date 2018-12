La guida per limitare i danni dei botti di Capodanno sugli animali domestici

guida contromano in autostrada per 70 km - ubriaco e nella nebbia : Quasi settanta chilometri contromano e di notte attraversando le province di Vicenza, Padova, Rovigo. Una folle corsa, nella notte di Natale, con una nebbia così fitta da tagliare qualsiasi orizzonte. ...

Alla guida con la patente falsa : denuncia e sequestro auto per un 37enne : Massa - La polizia stradale di Massa-Carrara ha denunciato un cittadino serbo per guida senza patente e uso di documenti falsi. È accaduto il giorno di Santo Stefano, quando una pattuglia della ...

Come vedere i best nine 2018 su Instagram : guida e sito per ottenere le 9 foto con più like : Non sono pochi coloro che si chiedono, proprio in queste ore, Come vedere i best nine 2018 su Instagram, relativi al proprio profilo. Per chi non mastica il linguaggio del più famoso social di immagini, stiamo parlando della selezione dei nove scatti che, durante gli ultimi 12 mesi, hanno lasciato di più il segno, registrando il numero maggiore di like. Esiste un metodo semplice e immediato per ottenere e pure per condividere il prezioso ...

guida ragionata ai software per la fattura elettronica : Dal primo gennaio scatta per tutti l'obbligo a fare fatture solo in formato elettronico (per la precisione: in XML, con trasmissione e ricezione tramite il Sistema di Interscambio centrale) e a conservarle in digitale per dieci anni (salvo le categorie degli esentati, tra cui gli operatori sanitari e chi è un regime Iva speciale). ...

Calendario Sportivo 2019 : appuntamento il 31 dicembre su OA Sport. La guida imperdibile da non perdere : Il 2019 sarà un anno davvero ricco di grandi eventi sportivi, si preannuncia spettacolo nel corso di 12 mesi estremamente avvincenti e imperdibili: la stagione pre-olimpica regalerà emozioni a non finire per tutti gli appassionati che potranno divertirsi nel corso di 365 giorni unici nel loro genere. OA Sport ha realizzato il Calendario Sportivo 2019, una grande tradizione della nostra testata, una guida imperdibile da tenere sulla scrivania per ...

Proprio per tutti EMUI 9 su Huawei P20 - Mate 10 e Honor 10 : procedura aggiornamento via HiCare (video guida) : Più EMUI 9 per tutti, verrebbe da dire. Nonostante la gran distribuzione dell'interfaccia Huawei e Honor insieme al sistema operativo Android 9 Pie su dispositivi del calibro del Huawei P20, Mate 10, Honor 10 e non solo, c'è ancora chi lamenta di non essere stato raggiunto dalla notifica via OTA dell'update. Un gran peccato per chi, Proprio in questi gironi di festa e di maggiore relax, avrebbe preferito dedicarsi alle novità del pacchetto ...

Natale con i tuoi - la guida di GQ per sopravvivere al pranzo in famiglia : Il computer dell'ufficio si spegne, nastri e carta da regalo prendono il posto di documenti ed evidenziatori, i telefoni smettono di suonare all'impazzata se non per qualche veloce augurio via Whatsapp. Il Natale è ormai ufficialmente iniziato, portando con sé qualche giorno di pace e serenità in compagnia delle persone amate, certo, ma anche un inevitabile terzetto di potenziali, micidiali, troppo spesso inevitabili ...

Agevolazioni per ristrutturare casa e cartelle esattoriali Leggi la guida alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

La super guida ai film delle feste di Natale e Capodanno - : ... i personaggi di un videogame che avevano animato nel 2012 il film «Ralph Spaccatutto»? Bene non perdete allora la loro nuova avventura, ambientata stavolta nel mondo del web. In tanto divertimento ...

guida ai più bei regali hi-tech per il Natale 2018 - Regali - : Domenica 23 Dicembre 2018, FABRIZIO FERRARA - Il mondo della tecnologia è così ampio che, invero, è davvero difficile non trovare qualcosa che possa piacere a se stessi , è bello coccolarsi, o agli altri, che siano colleghi di lavoro, amici, ...

guida ai più bei regali smart ed hi-tech per le festività natalizie del 2018 : Per fortuna, il mondo hi-tech è sempre prodigo di suggerimenti per tutti i gusti, e tutte le tasche. In tempo di crisi, è bene prestare anche attenzione a come si investe il proprio denaro, anche in ...

Natale - visite guidate alla Viterbo sotterranea per Caffeina Christmas Village : Durante tutte le festività natalizie lo staff di Tesori d’ Etruria è pronto ad accogliere e trasportare nel mondo del fantastico e dell’immaginario bimbi e giovanissimi attraverso una vasta serie di attività e percorsi emozionali che ammaliano anche i genitori. Nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire l’offerta di Tesori d’ Etruria e la sua Viterbo sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento ...

Linee guida Samsung per il futuro : due tecnologie all’avanguardia : Anche se non si fa altro che parlare del Samsung Galaxy S10, sarebbe anche giusto guardare al futuro, provando ad anticipare quelle che saranno le mosse del colosso di Seul. Il portale LetsGoDigital, per esempio, hanno intercettato un brevetto che conferma l'intenzione del produttore di adottare uno slider, che gli consenta di aumentare il rapporto screen-to-body, senza per questo includere il notch (la fotocamera frontale, innestata in una ...

Lombardia : Bolognini - 100mila euro per cani guida a non vendenti : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 100.000 per il 'Servizio cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus' di Limbiate, in provincia di Milano, organizzazione privata senza scopo di lucro che vanta esperienza diretta, continua e specifica maturata sul territorio