La Germania sta pensando di arruolare nel suo esercito anche i cittadini europei

Come battere l'Europa dei commissari? Mettendo spalle al muro la Francia e stare con la Germania : Immaginatevi se la Francia dovesse trovarsi costretta a tagliare il deficit fino a tendere al pareggio di bilancio, quali effetti ciò avrebbe sulla sua economia e sulla stessa politica parigina. E ...

Partito l’aggiornamento stabile : i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania : Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Partito l’aggiornamento stabile: i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Germania sviluppa risposta ai missili russi Iskander - : La Germania sta negoziando segretamente con gli Stati Uniti per ottenere l'accesso a una tecnologia segreta che consentirà lo sviluppo di una nuova generazione di sistemi di difesa missilistica per ...

Germania - l'indice GFK segnala stabilizzazione fiducia consumatori : Si stabilizza la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l' indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania - un giornalista di Der Spiegel licenziato per aver inventato notizie : licenziato perché “le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati“. Con questa motivazione il settimanale tedesco Der Spiegel ha allontanato dalla propria redazione il 33enne Claas Relotius, eletto giornalista dell’anno dalla Cnn nel 2014 e citato da Forbes come giovane di talento nel settore media. Il giornalista ha ammesso di averlo fatto “per paura di fallire“. Secondo le sue parole ...

Gli Usa si ritirano dalla Siria. Ma la Germania adesso protesta : L'annuncio del ritiro degli Stati Uniti dalla Siria non piace alla Germania . Secondo il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, l'abbandono della Siria rischia di essere un duro colpo per la ...

‘Hauwei non spia’ - la Germania ne è sicura. Ma possiamo davvero stare tranquilli? : “Der Mann vom Berg sagte ja!”: l’uomo Del Monte che ha detto “sì” non è quello a guardia di campi coltivati e il suo assenso non si riferisce all’ok alla raccolta di frutta giunta alla corretta maturazione. Il fatidico “sì” non è nemmeno quello della festosa atmosfera nuziale, ma – almeno per gli interessati – il segnale di approvazione assume grande importanza e storico significato. L’incipit consente l’inquadramento geografico di ...

Germania - minacce di morte alla figlia di un avvocato turco : arrestati 5 poliziotti neonazisti : allarme nazi in Germania, arrestati 5 poliziotti dopo aver rivolto minacce alla figlioletta di due anni di una avvocatessa turca. Il caso delle chat su whatsapp chiaramente inneggianti a Hitler, che ...

Salto con gli sci - le gare di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt verranno recuperate a febbraio in Germania : Sono state trovate le date per recuperare le due gare maschili di Coppa del Mondo di Salto con gli sci che, lo scorso weekend, non si sono disputate a Titisee-Neustadt a causa delle condizioni particolarmente piovose e comunque troppo calde della località tedesca per poter saltare. Il primo recupero si terrà a Oberstdorf, il 1° febbraio 2019, e sarà una gara di volo con gli sci che andrà ad aggiungersi a quelle già previste nei due giorni ...

F1 - Sebastian Vettel : “La Mercedes migliore della Ferrari ma ci siamo avvicinati. L’errore in Germania è stato stupido” : Il Mondiale di Formula Uno 2018 ha chiuso i battenti ed è tempo di analisi. Il tedesco Sebastian Vettel, reduce da una stagione nella quale i problemi non sono mancati con la Ferrari, in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, ha affrontato tutti gli argomenti più scottanti che hanno riguardato la stagione terminata qualche settimana fa. Seb ha precisato come la monoposto di Brackley sia stata più costante sotto il profilo della ...

Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta : Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta Nella stazione centrale di Norimberga, circa 50 lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, manifestano con indosso dei Gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi.Lunedì in Germania sono interrote tutte le principali linee ferroviarie, a causa di uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell’ambito delle trattative ...

ADDIO MERKEL/ Arriva AKK - tutti i "ma" di una vittoria che regala l'instabilità alla Germania - IlSussidiario.net : Congresso della Cdu: Annegret Kramp-Karrenbauer si aggiudica con un margine ridotto la leadership del partito e succede alla MERKEL.

Un contratto firmato dall'Italia con Stati Uniti e Germania costringe il nostro Paese a vendere armi all'Arabia Saudita : "Eppure non basta dire che una bomba cadrà", scriveva Gregory Corso, uno tra i più noti poeti della scena Beat. Aveva ragione. Non basta dire che un ordigno cadrà sugli inermi per fermarne la ...