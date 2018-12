La Germania cerca soldati esperti in Europa | i cittadini italiani sono in prima linea

Germania - mancano specialisti : l’esercito tedesco cerca reclute tra cittadini Ue. Il piano : “Particolare interesse per italiani” : AAA cercasi nuove reclute dall’Italia. Per quanto possa sembrare singolare, la Bundeswehr, ovvero l’esercito tedesco, sta pensando di aprire le proprie porte ai cittadini europei, puntando molto sugli italiani. Proprio come per gli altri settori, infatti, la Germania soffre una carenza di lavoratori specializzati nel campo militare e, sia la ministra della Difesa, Ursula Von Der Leyen, sia il capo di stato maggiore della Bundeswehr, ...

Le polizie di Francia e Germania cercano l’attentatore di Strasburgo : Si chiama Chérif Chekatt, ha 29 anni ed era già stato segnalato per essersi radicalizzato in carcere: è in fuga da martedì sera

Droga : latitante da 20 anni arrestato nell'Agrigentino - era ricercato in Germania : Un uomo latitante da oltre vent’anni per Droga è stato localizzato e catturato dai Carabinieri nel centro di Palma di Montechiaro (Agrigento). Gaspare Calafato, 44 enne, residente a Paliano (Frosino) ma nativo di Agrigento, era ricercato dall'agosto del 1998, quando l’autorità giudiziaria tedesca aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura per reati in materia di illecita detenzione di sostanze ...