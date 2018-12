La Gazzetta | «Zero tolleranza con gli intolleranti»

ilnapolista

(Di venerdì 28 dicembre 2018) L’ora più buia «Milano scintillante, la città che pensa a se stessa come una stella cometa di modernità, proprio nella notte di Santo Stefano ha vissuto la sua ora più oscura da qualche anno a questa parte. Doveva essere la festa natalizia del calcio. È andata in scena una vergogna e il bilancio è una terribile sconfitta per tutti». Durissimo attacco di Andrea Monti, direttore delladello Sport, nell’editoriale del giorno a pagina 2 della rosea.Dentro il pezzo di Monti c’è tutto. È il racconto di una serata sbagliata, fuori e dentro San Siro: «Buu e cori razzisti verso Koulibaly e altri napoletani; prima della partita, scontri e accoltellamenti. Li scatena una sorta di internazionale ultrà, e questo è un dato ulteriormente preoccupante: un gruppo di delinquenti travestiti di nerazzurro cui prestano manforte gli amici gemellati di Varese e di Nizza, armato ...