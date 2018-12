La Galleria piccolo-Borghese

huffingtonpost

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Visitare lapuò rivelarsi un'esperienza memorabile. A patto di non distogliere lo sguardo dai capolavori. Basta un attimo per rompere l'incanto. Sporcizia, incuria, minacce alla sicurezza e didascalie inadeguate sono in agguato per rubare la scena alle opere.È opinione diffusa che in un museo la promozione si faccia in primis attraverso la comunicazione extra-museale, finalizzata a richiamare il maggior numero di visitatori, mentre le primissime strategie di marketing vanno attuate proprio all'interno, allo scopo di garantire le migliori condizioni di conservazione ed esposizione delle opere e di accoglienza del pubblico.Nel corso della mia ultima visita ho riscontrato di persona – e documentato – le numerose criticità in cui si imbatte il visitatore dopo l'acquisto del biglietto intero, il cui costo ammonta a ben 20 Euro (18 + 2 di ...