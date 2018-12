La figlia hostess lavora a Natale | papà prende 6 voli per stare insieme a lei

huffingtonpost

: Papà e figlia. Lei fa la hostess, per tutte le feste di Natale – Vigilia e 25 dicembre – doveva lavorare. Lui è suo… - Corriere : Papà e figlia. Lei fa la hostess, per tutte le feste di Natale – Vigilia e 25 dicembre – doveva lavorare. Lui è suo… - Adnkronos : Figlia hostess a Natale, lui prende l'aereo per stare insieme - colluisa : RT @Corriere: Papà e figlia. Lei fa la hostess, per tutte le feste di Natale – Vigilia e 25 dicembre – doveva lavorare. Lui è suo papà, e p… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Ogni genitore vorrebbe trascorrere ilcoi propri figli, ma qualche volta gli impegnitivi lo impediscono. Questo è quello che stava accadendo ad un anziano signore americano, di nome Hal Vaughan, la cuiè assistente di volo per la Delta Airlines: quest'anno, a causa dei turni, la donna non avrebbe potuto passare le festività natalizie col padre, che però non si è arreso e ha deciso "raggiungerla tra le nuvole", prenotando biglietti aerei su diversiper seguirla in giro per i cieli d'America.Hal Vaughan, infatti, ha cambiato ben seipur di trascorrere ilaccanto allaPierce che dovevare. "Ho avuto il piacere di sedermi accanto a Hal durante il mio volo di ritorno a casa. SuaPierce era la nostra assistente di volo, impegnata are il giorno di. Hal ha deciso che avrebbe passato le ...