La borsa di Tokyo chiude anno in rosso per la prima volta da 2012

borsa. Tokyo apre in ribasso a -0 - 58% : 02.12 Apertura in ribasso per la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei arretra dello 0,58% a 19.960,28 punti. Negativo anche il Topix, -1,01% a quota 1.486,44.

borsa : Asia su di giri - Tokyo +3 - 88% : ANSA, - MILANO, 27 DIC - Il rally di Santo Stefano di Wall Street, salita di quasi il 5%, come non avveniva dal 2009, ha spinto oggi i listini di Asia e Pacifico a partire da Tokyo +3,88%. Bene anche ...

La borsa di Tokyo chiude in forte rialzo - Nikkei +3 - 88% : Roma, 27 dic., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in forte rialzo, grazie anche al ribasso dello yen che favorisce le esportazioni delle società giapponesi. Il Nikkei ha terminato gli ...

borsa Tokyo - ricoperture dopo tonfo 5%. Kuroda : "BoJ vigila su sviluppi oltremare" : "È probabile che l'economia giapponese continui a espandersi moderatamente, ma è necessario tenere a mente che le incertezze sono recentemente aumentate rispetto agli sviluppi nelle economie estere", ...

borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 89% : 8.40 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo il forte calo (-5%) fatto registrare ieri. Nonostante lo shutdown e gli attacchi del presidente uUsa, Trump, alla Federal Reserve, l'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato lo 0,89% e si è portato a quota 19.327,06. Gli investirori attendono la riapertura di Wall Street, dopo la pausa natalizia, poiché il suo andamento influenzerà i mercati azionari internazionali.

borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1 - 05% : 02.20 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni per tornare sul mercato dopo il -5% registrato ieri. Il Nikkei recupera dai minimi in 20 mesi e segna un rialzo dell'1,05%, a un livello di 19.302,50, con un guadagno di 234 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando a 110,30, e sull'euro, a 125,90.

borsa - per Wall Street peggior Natale della storia - Tokyo crolla a -5% : Non facilita l'ennesimo attacco di Trump alla banca centrale americana: "La Fed è l'unico problema che ha l'economia" americana, twitta il presidente, riaccendendo le preoccupazioni sul futuro di ...

Wall Street ai minimi degli ultimi 20 mesi : il peggior Natale della storia | Crolla la borsa di Tokyo : -5% : I timori del rallentamento dell'economia statunitense, espressi già dall'ampia correzione in atto a Wall Street, affossano la Borsa di Tokyo

borsa di Tokyo a picco : -5 - 01% dopo il tonfo di Wall Street : L'indice Nikkei sotto 20mila per la prima volta da settembre 2017. Pesano i timori sull'economia Usa con il rischio 'shutdown'

borsa : Tokyo crolla - perde oltre il 5% : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - Tonfo della Borsa di Tokyo nella prima parte della seduta, dopo la festività di ieri, con un crollo di oltre il 5% e l'indice di riferimento Nikkei sotto quota 20mila per la ...

borsa : Tokyo - apertura in netto calo : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo dopo la festività di ieri, affossata dalla pesante contrazione a Wall Street che ha chiuso lasciando sul ...