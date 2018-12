La BCE non esclude l' espansione della zona euro nei prossimi cinque anni

Ex capo economista BCE : 'L'euro non deve essere irreversibile' : ... o quantomeno sollevare tale minaccia, per tutti i Paesi che intendano beneficiare della moneta unica senza preoccuparsi dell'equilibrio della politica economica. L'idea, con ogni evidenza, è che gli ...

La BCE mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : A tal proposito, la Bce ricorda la 'notevole' pressione cui è stato sottoposto lo spread tra il Btp e il Bund tedesco, ieri in calo a 253 punti, legata alla 'perdurante incertezza politica'. A circa ...

La BCE mette l'Italia all'indice : "Non rispetta i patti sui conti" : l'Italia si prepara a far nuovo debito in un momento, tra l'altro, in cui un'economia globale in frenata può provocare ulteriori sforamenti sul lato dei conti pubblici. Il Bollettino conferma infatti ...

La cancellazione del debito della BCE non è fantasia giallo-verde - ecco perché : Il 'quantitative easing' sta per finire, ma si continua a ballare, semplicemente cambia lo spartito. Chi pensa che stiamo andando verso la stretta monetaria nell'Eurozona si sbaglia seriamente di ...

La BCE probabilmente non cambierà rotta : L'istituto continuerà comunque a seguire una linea accomodante, dimostrando flessibilità nella politica di reinvestimento, nel timing del rialzo dei tassi e nei finanziamenti a lungo termine alle ...

La BCE probabilmente non cambierà rotta : Inoltre, i dati sembrano peggiori al confronto con il picco raggiunto dall'economia dell'Eurozona nel 2017. Franck Dixmier spiega che pur non aspettandoci un annuncio a sorpresa il 13 dicembre, ...

Quantitative easing - Corte Ue : “Il programma di acquisti non è illegittimo e non eccede il mandato della BCE” : Il Quantitative easing, cioè il programma di acquisto di titoli di Stato avviato nel 2015, è “conforme al mandato” della Bce. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sul quesito presentato dalla Corte costituzionale tedesca a cui erano arrivati diversi ricorsi che contestavano la legittimità dell’intervento sostenendo che equivalesse a un finanziamento monetario del debito pubblico. Secondo la Corte il ...

Tria su QE BCE : 'risparmio Italia da 35 mld non ha fatto scendere debito - assorbito in stagione bonus' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.

Peter Praet - BCE - : 'Da Italia per ora non si è visto alcun effetto contagio' : E questo ha portato a premi di rischio molto più alti che, se protratti, avrebbero, a mio avviso, effetti negativi sull'economia'.

BCE - Praet : 'Economia italiana così non può reggere a lungo' : Questo ha portato a premi di rischio che, secondo il mio modo di vedere, nessuna economia nazionale può sostenere a lungo". Lo ha detto il capo economista della Bce, Peter Praet, rispondendo a una ...

Allarme della BCE - economia italiana così non può reggere a lungo : Ma "questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere".

Nowotny - BCE - - Italia non rappresenta minaccia finanziaria immediata : L'Italia non rappresenta un "rischio economico immediato" all'interno dell'area euro, ma ha significative esigenze di rifinanziamento per quest'anno e, per il prossimo, che potrebbe diventare un "...

Aiuti BCE - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Non solo Austria e Olanda - l'offensiva tedesca contro il Governo : "La BCE lasci che i mercati castighino l'Italia" : L'attenzione si è destata improvvisamente ancor prima che la lettera di risposta del Governo italiano venisse recapitata all'indirizzo della Commissione Europea. Nell'arco di 24 ore il principale quotidiano finanziario del Paese, i capo-economisti delle maggiori banche tedesche, il presidente della Banca centrale e - seppur con il bon ton suggerito dall'opportunità diplomatica - la cancelliera federale hanno espresso, all'unisono, ...