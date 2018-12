La battaglia della Federico II | nuove armi per la guerra ai tumori

Mostra 'Eros e Thanatos' a Canne della battaglia : Dunque, nonostante Eros ci proponga attività e comportamenti, come l'arte e la scienza, che potrebbero indirizzare le nostre pulsioni nei modi più inoffensivi, Thanatos si dirige all'esterno in una ...

Alita : Angelo della battaglia - anteprima : Portare sul grande schermo Alita non è una cosa semplice, un problema già emerso lo scorso anno con Ghost in the Shell, che come sicuramente saprete non andò a finire benissimo. La complessità di questi manga è infatti così profonda a livello narrativo e concettuale, che riuscire a condensare tutto all'interno di qualche ora di girato è un compito arduo, che rischia principalmente di sminuire momenti topici del racconto. La storia di Alita parte ...

LIVE Sci alpino - Slalom Val d’Isere in DIRETTA : prima manche. Hirscher a caccia della doppietta - battaglia stellare con Kristoffersen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom della Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante di ieri Marcel Hirscher cerca il bis sul tracciato francese. L’austriaco è ancora una volta il grande favorito tra i rapid gates e vuole dominare come già fatto il sabato in gigante. Si riproporrà ormai lo storico duello con il norvegese Henrik ...

L’alibi della battaglia con l’Ue sui decimali : A leggere i giornali di questi giorni, pare quasi che il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla nostra manovra economica si possa risolvere con qualche “zero virgola” in più o in...

L'alibi della battaglia con l'Ue sui decimali : Il punto, infatti, come sottolineano in molti anche nel mondo imprenditoriale italiano - e che sarà ribadito oggi all'appuntamento di Torino della Confindustria - , non è di quanto sforiamo il 'tetto'...

F1 - reclamo della Haas contro la Racing Point Force India : tutti i dettagli di una vera e propria battaglia legale : Il ricorso del team americano verrà discusso dai commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi nel pomeriggio, per analizzare nuovi documenti Si profila una vera e propria battaglia legale tra Haas e Racing Point Force India, vista la decisione degli americani di presentare reclamo nei confronti della nuova squadra appartenente a Lawrence Stroll. Il team statunitense infatti sostiene che la Force India non può avere diritto ai premi della FIA, ...

La battaglia della milionaria Ellen Pompeo per la parità di salario alle donne : “Quale gloria? Voglio i miei soldi!” : Nota per non avere peli sulla lingua, Ellen Pompeo negli ultimi anni si è cucita addosso un vestito da battagliera femminista impegnata a chiedere la parità di retribuzione per le donne, forte del suo certamente privilegiato status di milionaria. Terza in classifica tra le attrici più pagate della tv americana con un reddito di circa 20 milioni di dollari l'anno per la sua partecipazione a Grey's Anatomy e tutto ciò che ne consegue, la Pompeo ...

Preservativi per tutti - la battaglia della distribuzione gratuita dei contraccettivi : L’ultima regione a farlo è stata la Toscana appena pochi giorni fa, l’aveva portata sotto la guida di Nichi Vendola la Puglia, l’ha attuata già a giugno l’Emilia-Romagna (under 26 residenti in uno dei comuni della Regione e iscritti al servizio sanitario nazionale, donne fino ai 45 anni disoccupate o «con esenzione di lavoratrici colpite dalla crisi», dopo un aborto o nell’immediato post partum) e leggi simili sono arrivate in Piemonte (donne ...

Domenica Live - Dodi battaglia e la moglie Paola - tra il matrimonio felice e la malattia superata della donna : Dopo un viaggio amarcord nel magazzino dei Pooh, Dodi Battaglia e la moglie Paola si sono raccontati dalla padrona di casa di Domenica Live, Barbara d'Urso.prosegui la letturaDomenica Live, Dodi Battaglia e la moglie Paola, tra il matrimonio felice e la malattia superata della donna pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 18:17.

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : 'Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web' e 'l'istituzione del reato di ' revenge porn ' che non c'è in Italia' ma è già una realtà altrove. E' quello che ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : "Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web" e "l'istituzione del reato di 'revenge porn' che non c'è in Italia" ma è già una realtà altrove. E' quello che Laura Boldrini ex presidente della Camera, ha in mente per contrastare le distorsioni della rete. La deputata ne parlerà nell'ambito di Bookcity a Milano, durante un ...

Vicky - 5 anni - rischia di diventare cieca. La battaglia della madre Silvia Ceriolini : "Combatto contro il tempo per la vista di mia figlia" : "Ci siamo accorti che Vicky non vedeva bene quando ero incinta del mio secondo figlio", racconta Silvia Ceriolini al Corriere della Sera. Silvia, 36 anni, è di Milano ma vive a Londra, è la mamma di una bambina di cinque anni. La piccola Vicky ha l'amaurosi congenita di Leber, malattia genetica rara che colpisce due bambini su 100mila. L'incidenza così bassa si traduce in una ricerca ancora embrionale, quindi Silvia sta ...

Cent'anni dalla fine della guerra - a Bernezzo i bimbi fanno la battaglia coi cuscini : Domenica 4 novembre alle 15 a Bernezzo , Cuneo, , la compagnia teatrale Il Melarancio porterà presso la palestra delle scuole , dato che è previsto maltempo, la "battaglia dei cuscini". Centinaia di ...

Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. "battaglia" di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra : assunzioni nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco della battaglia portata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull'editoria: dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si ...