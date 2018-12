Koulibaly | l' Uefa | ' Non rispettato il protocollo antirazzismo'

ilmessaggero

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Le organizzazioni 'applaudono alle immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane' e 'le sostengono in ulteriori misure adottate per una politica di tolleranza zero'.