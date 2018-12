Koulibaly e Insigne | il Napoli farà ricorso | l' obiettivo è ridurre la squalifica

Il Napoli farà ricorso per Koulibaly e Insigne : Napoli - Il Napoli farà ricorso per Koulibaly e Insigne . La decisione è stata presa nel pomeriggio e nei prossimi giorni il legale del club, Grassani, presenterà il doppio incartamento avverso le due ...

Napoli - ricorso per le squalifiche di Insigne e Koulibaly : obiettivo 1 giornata : L'obiettivo, secondo Sky Sport, è quello di provare a ridurre la sanzione da 2 giornate a 1 a giornata per entrambe. Le motivazioni del giudice sportivo, tuttavia, non lasciano spazio, a termine di ...

Sky : Napoli - ricorso contro le squalifiche di Insigne e Koulibaly : Ultim’ora Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky, il Napoli ha deciso di presentare ricorso contro le squalifiche di Insigne e Koulibaly. Il giudice sportivo, ieri, ha disposto lo stop di due turni per entrambi i calciatori. Ebbene, secondo la redazione sportiva dell’emittente satellitare, il Napoli vorrebbe cercare la riduzione di entrambe le squalifiche ad una sola partita. Ovviamente, seguiremo con attenzione lo sviluppo della ...

Napoli - ricorso contro le squalifiche di Koulibaly e Insigne : "Partita falsata" : La lunga notte di Inter-Napoli non è ancora finita. Dopo le decisioni del Giudice Sportivo , che ha sanzionato il club nerazzurro per i cori razzisti e ha squalificato per due giornate Koulibaly e ...

Napoli - pronto il ricorso per Insigne e Koulibaly : “la partita è stata falsata” : La partita tra Inter e Napoli rappresenta una delle pagine più brutte del calcio italiano, gli scontri prima del match con la morte di un tifoso nerazzurro, i cori razzisti contro Koulibaly e la rissa tra calciatori nel finale. Il Giudice sportivo ha squalificato per due giornate Koulibaly ed Insigne, il Napoli prepara il ricorso come annuncia il legale ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss. “Ci prenderemo del tempo per studiare il ...

Cori razzisti - punita l'Inter. Due turni di squalifica a Koulibaly e Insigne : E sia: in fondo i napoletani hanno il fuoco catartico dello spettacolare Vesuvio che li può lavare, agli irrisolti, ai barbari e ai razzisti non basterà tutta l'economica candeggina di questo mondo a ...

Napoli - Koulibaly e Insigne squalificati per due giornate : Non solo il ko patito al Meazza: il giorno dopo i tragici fatti di Milano il calcio italiano si interroga e lo fanno anche gli azzurri, decimati in vista del Bologna

Napoli-Bologna probabili formazioni : Ancelotti senza Koulibaly e Insigne : NAPOLI BOLOGNA, Ancelotti senza DUE BIG- Proviamo a tornare a pallare di calcio giocato dopo gli incresciosi fatti di ieri sera, a margine di Inter-Napoli. Un morto, quattro feriti, buona parte della curva casalinga che insulta Napoli e Koulibaly. Una serata di poco sport, una serata che rovina il primo Boxing Day della storia recente […] L'articolo Napoli-Bologna probabili formazioni: Ancelotti senza Koulibaly e Insigne proviene da Serie ...

Inter - sanzioni per i cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza partita senza la curva nord. E domenica scatta il divieto di trasferta ad Empoli

Inter - sanzioni per i cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Due gare a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l'Inter - la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i «cori di matrice ...

Stangato anche il Napoli : 2 turni a Insigne e Koulibaly - : Il giudice sportivo oltre ad aver disposto la chiusura dello stadio Meazza per le prossime due partite casalinghe dell'Inter ha anche comunicato i provvedimenti disciplinari dopo la diciottesima ...

10 mila euro di multa a Juventus ed Allegri - due turni a Insigne e Koulibaly : TORINO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea , dopo le gare della 18esima giornata, ha inflitto due turni di stop ai giocatori del Napoli Kaulidou Koulibaly e Lorenzo ...

Giudice Sportivo : due turni di stop a Insigne e Koulibaly : Dopo le espulsioni a San Siro Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly dopo le due espulsioni rimediate ieri a San Siro. I due calciatori del Napoli resteranno fermi per due turni. Per Insigne, anche una multa di 10mila euro per un «epiteto gravemente insultante» rivolto a Mazzoleni. Sotto, il dispositivo della sentenza direttamente dal comunicato ufficiale della Lega Serie A. Qui il link alla ...

Inter - 2 partite a porte chiuse. Koulibaly e Insigne fermi 2 turni : Roma, 27 dic., askanews, - Due partite a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva. E' la decisione de giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per i 'cori di matrice ...