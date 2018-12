Juventus-Sampdoria | le chiavi tattiche

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con la Juventus serve un po' di presunzione» : GENOVA - Il girone di andata e il 2018 della Sampdoria si chiuderanno contro l'imbattuta Juventus . Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Quagliarella il nostro Ronaldo - per battere la Juventus...' : Sono assenze pesanti nell'economia della squadra, se a questo devo aggiungere qualche defezione diventa complicato. Stasera faremo il punto. Ronaldo fa paura? No, stimola. Lo abbiamo anche noi un ...

Juventus - Allegri contro la Sampdoria eviterà il turnover : Archiviata la gara contro l'Atalanta terminata con un rocambolesco pareggio, rimediato da Cristiano Ronaldo, subentrato solo nel secondo tempo, per la Juventus è già vigilia dell'ultima dell'anno. Domani, all'ora di pranzo (ore 12.30) l'Allianz Stadium ospiterà la Sampdoria. I dubbi di formazione I bianconeri nel match di Santo Stefano hanno evidenziato segni di stanchezza ed anche domani non sarà semplice perchè c'è da fare i conti con gli ...

Juventus - spettacolo in allenamento in vista della Sampdoria [VIDEO] : La Juventus è reduce dal pareggio nella gara in trasferta contro l’Atalanta, i bianconeri hanno comunque allungato in classifica grazie alla sconfitta del Napoli sul campo dell’Inter. La squadra di Allegri si è dimostrata in difficoltà al cospetto di una squadra molto forte che è quella di Gasperini, solo l’ingresso di Cristiano Ronaldo ha cambiato marcia alla squadra bianconera. Adesso i bianconeri continuano la ...

Juventus - recuperato Bernardeschi : contro la Sampdoria tornano Cristiano Ronaldo e Pjanic : Questa mattina la Juve si è subito rimessa al lavoro dopo il pareggio di Bergamo. I bianconeri, infatti, si sono già proiettati alla partita contro la Sampdoria. In vista di questo match sono in arrivo buone notizie per la Juventus poiché Federico Bernardeschi stamani ha ripreso a lavorare con i compagni. Dunque il numero 33 bianconero potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese perciò sta ...

