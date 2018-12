Juventus | Cuadrado operato al ginocchio sinistro | fuori circa tre mesi

Juventus - Cuadrado intervento al ginocchio : l'operazione è perfettamente riuscita : TORINO - Juan Cuadrado si è sottoposto a Barcellona a un'operazione per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo ...

Juventus - le ultime dall’infermeria : novità Cancelo e Cuadrado - problemi per Bernardeschi : Il bollettino dall’infermeria della Juventus rende noto che la stessa non si svuoterà prima dell’arrivo dell’anno nuovo. Qualche buona notizia arriva da Joao Cancelo, che sta meglio e proverà il rientro nel match di Supercoppa contro il Milan per poi essere al top al rientro dalla sosta. Parzialmente positivi sono gli aggiornamenti sulle condizioni di Juan Cuadrado, che quantomeno non sarà costretto ad operarsi e si ...

Juventus - contro l'Atalanta ci sarà un po' di turn-over : niente operazione per Cuadrado : Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro per la Juve. I bianconeri, infatti, si sono dati appuntamento alla Continassa per preparare il match contro l'Atalanta del giorno di Santo Stefano. Mercoledì, la Juventus potrebbe presentare alcune novità di formazione, in particolare in attacco si profila un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7 non è da escludere che possano rifiatare anche Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci. Ogni ...

Juventus - buone notizie per Cuadrado : scongiurato per il momento l’intervento chirurgico : Il centrocampista colombiano continua a rimanere ai box per un trauma da iperestensione al ginocchio Sembra per il momento scongiurato l’intervento chirurgico per Juan Guillermo Cuadrado, centrocampista colombiano della Juventus alle prese con un trauma da iperestensione al ginocchio patito a Berna. A quanto comunica oggi il club bianconero il giocatore “sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento” e ...

Juventus - dopo Cancelo anche Cuadrado è a rischio intervento : La Juventus in questo momento deve fare i conti con gli infortuni che hanno 'colpito' gli esterni: sia Juan Cuadrado che Joao Cancelo sono out. Il portoghese si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito alla rottura del menisco, e adesso sta effettuando la riabilitazione. Il rientro del giocatore è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e a quanto pare i tempi saranno rispettati se non anticipati, perchè ...

Juventus - Cuadrado agli Junior Reporter : "Il calcio e la musica mi rendono felice' : Che, comprensibilmente legati al mondo dei cartoni animati, gli hanno chiesto a chi preferirebbe paragonarsi tra Wile E. Coyote e Speedy Gonzales . Nessun dubbio per l'esterno colombiano: "Speedy ...

Juventus-Roma : Cuadrado fuori da probabili formazioni per infortunio - in forse anche Dzeko : Juventus-Roma è una gara tra 2 compagini che stanno attraversando momenti di forma completamente differenti. I padroni di casa viaggiano senza problemi al vertice del campionato di serie A dove sono imbattuti ed hanno raccolto soltanto vittorie, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Genoa. L’ultima uscita dei bianconeri è coincisa con il successo nel derby contro il Torino che ha consentito al gruppo guidato da Massimiliano Allegri di ...